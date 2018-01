L’aménagement fait toujours défaut

Par DDK | Il ya 7 heures 23 minutes | 327 lecture(s)

Le quartier populaire de l’Ecotec dans la ville de Bouira enregistre beaucoup d’insuffisances sur le plan de l’aménagement urbain. Selon les habitants de cette cité, l’une des plus anciennes de la ville de Bouira, le cadre de vie ne cesse de se dégrader au fil des jours. Une virée aux quatre coins du quartier renseigne sur l’état de dégradation des trottoirs, des voies d’accès, de l’éclairage, des barres d’immeubles et du mobilier urbain. «Les trottoirs sont défoncés et les voies d’accès sont dans un état de dégradation avancé. À plusieurs endroits du quartier, les ruelles sont toutes cabossées et parsemées de nids-de-poule. Les eaux stagnent et forment des mares d’eau un peu partout à travers le quartier. L’éclairage public est défaillant en plusieurs endroits, ce qui plonge plusieurs coins de la cité dans le noir dès la tombée de la nuit», témoigne un habitant du quartier. Et d’ajouter : «Les façades des immeubles sont toutes décrépies et montrent des signes apparents d’usures. Le mobilier urbain n’a pas échappé à la dégradation et il est dans un état déplorable». Selon les habitants du quartier, ces dix dernières années, la cité n’a bénéficié d’aucun plan d’aménagement ou une quelconque opération de ravalement de façades. Pourtant, expliquent les mêmes interlocuteurs, pratiquement tous les quartiers de la ville ont été réaménagés dans le cadre des opérations de l’amélioration urbaine. «Le quartier voisin de Farachati pour ne citer que celui-ci, a été entièrement réaménagé. D’autres quartiers de la ville ont vu la réalisation de stades matico et d’espaces verts. Il y a eu aussi des opérations de ravalement de façades à Draâ El-Bordj et au centre-ville. Mais dans notre quartier, aucune opération du genre n’a été entreprise ces dernières années», indiquent les résidents du quartier Ecotec. Depuis 2005, une importante cagnotte a été réservée à l’aménagement urbain dans la ville de Bouira et elle a servi au financement de dizaines d’opérations de réaménagements. Ces opérations, précise-t-on, ont radicalement changé l’image de certaines cités qualifiées jadis de «dortoirs» et ont surtout amélioré le cadre de vie des résidents. Cependant, et en l’absence d’un plan d’aménagement, le quartier de l’Ecotec est resté cette cité dortoir des années 80. Une vieille cité en proie à la dégradation. Les habitants du quartier espèrent que la nouvelle équipe municipale s’intéressera au cas de cette cité en inscrivant dans les meilleurs délais une opération d’aménagement.

D. M.