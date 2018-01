Pas avant quelques mois !

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 319 lecture(s)

Les habitants de Kadiria, une commune située à l’ouest de la wilaya de Bouira, attendent avec impatience l’opération de distribution des logements sociaux dans la commune.

Bon nombre de ces habitants assiègent chaque jour le siège de la mairie pour s’enquérir de la situation. À l’heure actuelle, aucune date concernant l’opération en question n’a été communiquée. Idem pour le quota concerné par la prochaine distribution. Devant cette situation, le maire de Kadiria, Abdenour Khiter, nouvellement réélu à la tête de l’Assemblée communale a tenu à mettre au clair les choses. Ainsi et le selon le P/APC, les différents programmes de logements sociaux de la commune ne sont pas prêts pour la distribution. Le maire a expliqué à ce sujet que les logements sociaux réalisés à Kadiria ne sont pas encore raccordés aux différents réseaux (eau, assainissement, gaz et électricité). Selon l’édile communal, ces opérations de raccordement vont prendre probablement plusieurs mois avant d’être finalisées. Ce qui exclue toute opération de distribution dans l’immédiat ou les prochaines semaines. Le P/APC a par ailleurs indiqué que la commission chargée de la distribution de logements sociaux n’a pas été encore installée. Selon lui, cette commission qui est présidée par le chef de daïra, représentant du wali, est composée du maire, de représentants des différents services étatiques et d’organisations de la société civile. Sur un autre volet, M. Khiter a tenu à souligner que si les membres de la commission de supervision chargée des enquêtes sociales effectuent des sorties sur le terrain, cela ne veut en aucun dire que la commission de daïra chargée de la distribution de logements est sur le point d’être installée. Toujours selon le maire, la commission chargée des enquêtes sociales travaillent suivant les dispositions de la loi et ses membres ne peuvent se déplacer à la demande d’un demandeur de logements. Cette démarche est contraire à la loi et tout PV découlant d’une telle démarche est caduc car contraire à la loi. La maire de Kadiria a tenu à rassurer quant la disponibilité de ses services à communiquer au moment voulu toute information concernant ce dossier du logement social. En adoptant cette démarche, le P/APC a voulu couper court à certaines fausses informations et autres rumeurs colportées ici et là au sujet de l’opération de distribution. Il est utile de préciser que dans la dira de M’Chedallah, à l’est de la wilaya, l’opération de distribution de logements sociaux n’a pas encore été lancée. En revanche, dans la commune de Bouira, la liste des bénéficiaires des 814 logements a été affichée en août dernier mais l’opération de remise des clefs n’a pas été lancée. Ces jours-ci, des voix s’élèvent déjà parmi les bénéficiaires pour réclamer l’accélération de la démarche pour leur permettre d’emménager dans leurs nouveaux logements. Selon nos informations, c’est l’opération de l’étude des recours, toujours en cours, qui fait retarder la remise des clefs.

D. M.