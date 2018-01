Limani accorde trois enveloppes financières

Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 355 lecture(s)

Au cours de sa visite à Aghbalou, il y a quelques semaines, le wali Mustapha Limani s’était engagé à prendre en charge certaines préoccupations des citoyens de cette commune. Ainsi et selon les services techniques de l’APC d’Aghbalou, et suivant ses engagements, les services de la wilaya ont accordé récemment trois enveloppes financières pour la prise en charge des problèmes d’assainissements, de l’AEP et d’un tronçon de route au chef-lieu communal. Les deux premières opérations concernent la réalisation de deux réseaux, l’un concerne l’assainissement et l’autre l’AEP au profit des populations du quartier Agamadh, à la périphérie du chef-lieu communal. Les deux projets ont été récemment confiés à des entreprises réalisatrices et leur lancement est imminent, apprend-on des services techniques de la municipalité. La première, celle consistant en la réalisation d’un réseau d’assainissement au profit de dizaines de foyers du quartier d’Agamadh sur un linéaire de 1.4 km a nécessité une enveloppe de plus de 900 millions de dinars. Son délai de réalisation est de six mois. Une fois menée à terme, le projet mettra un trait aux problèmes des populations du quartier lesquelles recouraient aux fosses sceptiques, avec tous les dangers que le recours à un tel procédé représente sur leur santé, pour évacuer les eaux usées. Toujours dans le même quartier, le wali a accordé une enveloppe de 3 millions de dinars pour l’adduction de dizaines de foyers à l’eau potable. Là, il est question de réaliser une extension du réseau AEP sur un linéaire de 300 mètres. Les délais du projet sont estimés à deux mois, selon les services techniques de la commune. L’autre opération accordée par le wali lors de sa visite concerne la réhabilitation d’un tronçon de près de 500 mètres linéaires de la route principale du chef-lieu communal. L’opération en question sera lancée dans les prochains jours, selon les services de l’APC. L’opération de l’aménagement du chef-lieu communal a été menée à terme il y a environ un mois, fait-on savoir. Il a couté près de 6.8 milliards de centimes au budget de l’Etat. Il ne reste qu’un tronçon de 500 mètres à prendre en charge. Enfin, la dernière opération sur laquelle s’est engagé le wali concerne la réhabilitation du stade communal et son revêtement en gazon synthétique de 4e génération. L’enveloppe accordée pour ce projet avoisine les cinq (5) milliards de centimes. Le projet en question n’a pas encore été confié.

D. M.