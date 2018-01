Encore la pénurie du lait en sachet

Par DDK | Il ya 8 heures 12 minutes | 297 lecture(s)

La pénurie du lait en sachet revient toujours au devant de la scène pour rappeler qu'il y a vraiment une perturbation que ce soit dans sa production ou sa distribution. «C'est des vagues. Dès fois, le lait est disponible toute la journée, d'autres fois on enregistre un manque flagrant, où les ménages sont contraints de faire la queue pour s'offrir un sachet de lait. Les files d'attente devant les épiceries ne nous enchantent bien évidemment pas», constate avec résignation un père de famille habitant le chef-lieu d'El-Adjiba où il a été constaté, récemment, une pénurie du lait en sachet dans les différents points de vente. La rareté de ce produit de première nécessité a créé une tension palpable parmi les ménages, surtout ceux à revenus modestes, lesquels ne peuvent pas se permettre des paquets de lait en poudre à cause de leur cherté. «Avec un salaire dérisoire, je ne peux pas me permettre régulièrement des paquets de lait en poudre, car ils coûtent très cher. Mais voilà, le lait en sachet manque terriblement ces jours-ci et cela n'arrange pas les choses pour moi», se consterne un chef de famille. Par ailleurs, cette situation pour le moins désolante n'est pas sans créer certaines pratiques condamnables du reste, comme l'obligation faite aux clients d'acheter un sachet de lait entier au prix de 50 DA en contrepartie de deux sachets de lait de 25 DA. Ces pratiques sont pour rappel contraire à la loi. «Cela me rappelle la vente concomitante des années 1980 dans les fameux souk el fellah. Je croyais que cette pratique avait disparu mais force est de constater qu'elle est de retour», se désole-t-on. D’aucuns souhaitent une intervention des services du commerce de la wilaya pour améliorer la distribution du lait en sachet et verbaliser certains commerçants qui transgressent les règles.

Y. Samir