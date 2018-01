Fin de l’opération revêtement

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 320 lecture(s)

L’opération de revêtement en bitume bitumineux (BB) de l'une des dernières pistes non aménagées de la commune de M'Chedallah vient d'être menée à terme mercredi dernier. Il s'agit de la voie d'accès reliant les villages d’Ath Yevrahim à Tamourt Ouzemour via Amsed et Amdoun. Cette piste est longue de quelques 2430 mètres. L’opération inscrite sur le chapitre des PCD a bénéficié d'une enveloppe financière de 668 millions de centimes. En plus de desservir ces deux localités à forte concentration démographique, ce tronçon de route va aussi servir d’accès à la totalité des cimetières des deux agglomérations. La première opération de revêtement en goudron est menée à terme, reste à réaliser quelques ouvrages tel que des murs banchés, les fossés bétonnées, quelques dallages périphériques et enfin la pose d'un tampon de regard, apprend-on auprès des services techniques de l’APC de M’Chedallah. Il convient de souligner sur ce volet de revêtement de pistes et voies d’accès que la commune de M'Chedallah a une bonne longueur d'avance sur les reste des communes de la daïra de M'Chedallah elle est ainsi parmi les premières au niveau de la wilaya de Bouira. D’aucuns espèrent qu’un système de surveillance et d'entretien des ces routes flambant neuves soit mis en place pour leur éviter des dégradations et usures rapides notamment par les agressions climatiques exceptionnellement violentes dans la région afin de les faire durer le plus longtemps.

O. S.