Des opérations en cours de réalisation, d’autres à relancer

Plusieurs opérations de raccordement des écoles primaires au réseau du gaz de ville ont été lancées au courant de l’année dernière par les services de la commune d’Aghbalou. Certaines de ces opérations ont d’ores et déjà été menées à terme comme c’est le cas au niveau du chef-lieu communal où l’école Melikechi Said a pu être raccordée au gaz. D’autres opérations sont actuellement en cours à Ath Hamdoune où il est question de réaliser les installations intérieures, de mettre en place les appareils de chauffage et de raccorder deux écoles primaires au gaz naturel. Il s’agit de l’école Chia Makhlouf et de la nouvelle école. Selon le responsable des services techniques de la commune d’Aghbalou, les travaux des deux projets sont en cours et ils seront réceptionnés dans les tous prochains jours. Pour le premier projet, une enveloppe financière de près de 80 millions de centimes a été débloquée par l’APC. Quant au second, près de 60 millions ont été nécessaires pour mener à terme les travaux de raccordement au gaz. Cependant et selon notre interlocuteur, des contraintes se sont posés au niveau de trois autres écoles de la commune. Il s’agit, selon lui, des écoles primaires Soltani Ali de Bahalil, Bessaoudi Arezki du chef-lieu communal et enfin de Garout Mezaine d’Ighil Ouchekrid. Pour ce qui est des opérations de Bahalil et du chef-lieu communal, le responsable des services techniques indique que les entreprises en charge des travaux se sont désistées. Ses services comptent relancer dans les plus brefs délais les deux projets en lançant de nouveaux appels d’offres. Concernant l’opération inscrite au profit de l’école Guerrout Meziane, elle n’est pas encore relancée. Là encore, un problème s’est posé avec l’entreprise réalisatrice et les services de la commune sont toujours à la recherche d’une nouvelle entreprise pour reprendre le projet et relancer les travaux. Il est utile de signaler que la disponibilité du gaz naturel dans tous ces villages d’Aghbalou est une occasion rêvée de se débarrasser du chauffage au fioul et de le replacer par le gaz naturel. Ce dernier est moins polluant et surtout moins couteux. Toujours dans le volet raccordement au gaz naturel, notre source fera savoir que deux opérations de raccordement au gaz naturel de deux antennes administratives ont été achevées. Il s’agit des antennes sises aux villages Ighil Ouchekrid et Bahalil, à l’ouest du chef-lieu communal. Les deux projets ont couté au budget communal près de 53 millions de centimes.

D. M.