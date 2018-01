Des ouvrages hydrauliques en cours de réalisation

Par DDK | Il ya 6 heures 32 minutes | 310 lecture(s)

L’insuffisance des ouvrages de stockage d’eau potable est une des contraintes, et pas des moindres, à l’origine de la pénurie du liquide précieux enregistrée à chaque été dans la commune d’Aghbalou.

Pour y remédier, de nombreux projets portant réalisation de réservoirs ont été accordés par les services de l’hydraulique de wilaya au profit de cette commune. Actuellement, deux opérations sont en cours de réalisations à travers la commune. Il s’agit de celui consistant en la réalisation d’un réservoir de stockage d’une capacité de 500 m³ dans la localité de Selloum, à l’ouest de la commune. Le projet en question est actuellement à 15% de taux de réalisation. Cette opération qui a été lancée en juillet dernier, a néanmoins connu un arrêt des travaux, et ce, en raison d’une opposition d’un citoyen. Les travaux ont repris et le projet devrait être livré d’ici une année. Le montant de cette opération s’élève à 1.2 milliards de centimes. Un autre projet est actuellement en cours au chef-lieu de la commune. Il s’agit d’une réhabilitation d’un ancien ouvrage de stockage de 200 m³. L’ancien ouvrage a été complètement démoli et une étude de sol est actuellement en cours pour préparer les travaux de réalisation d’un autre ouvrage d’une capacité de 300 m³. D’un cout de cinq (5) millions de dinars, l’opération devra être parachevée dans un délai de 9 mois. Le lancement de ces travaux est prévu dans les prochains jours, nous confie un responsable des services techniques de la municipalité. La décision de réhabilitation de cet ouvrage a été prise par l’ex-wali Mouloud Cherifi au cours d’une visite de cette commune. En plus de ces deux projets, les services de la municipalité comptent relancer un autre projet de réservoir d’une capacité de 500 m³ au chef-lieu communal. Le projet qui a été déjà confié, a été accordé par la direction de l’hydraulique durant le précédent mandat, mais il a accusé un retard dans le lancement de ses travaux. Aussi, des propositions pour réaliser de nouveaux ouvrages d’une capacité de 200 m³ chacun, un au chef-lieu communal et l’autre dans le village d’Ighil Ouchekrid ont récemment été soumises par l’actuel exécutif communal aux services de la wilaya. Par ailleurs, il est aussi question de la mie en service d’un réservoir réceptionné il y a quelques mois à Bouaklane. Sur le volet de la ressource, un fourrage réalisé l’an dernier à proximité de l’oued Aghbalou attend sa mise en service. S’il venait à être mis en service, ce fourrage viendra renforcer les capacités en eau de la commune. Toutes ces opérations vont à coup sur atténuer la crise d’eau et améliorer la dotation des foyers en ce liquide, particulièrement en été.

Djamel M.