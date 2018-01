Une association caritative pour régler les conflits

Par DDK | Il ya 6 heures 32 minutes | 311 lecture(s)

Au moins 70 % de cas de litiges parmi les 197 qui lui ont été soumis par des citoyens ont été solutionnés l’année dernière contre 223 litiges enregistrés en 2016 et solutionnés à hauteur de 80 %. C’est du moins ce que relèvent les statistiques de ces deux dernières années communiquées par l’association de wilaya de bienfaisance «Issaad», domiciliée à M'Chedallah. Cette association caritative a été créée en 2008 pour n’activer que sur le territoire de la daïra, avant d'accéder au statut d'association de wilaya. Cette association qui intervient dans des conflits sociaux s'est taillée sa réputation en réglant à l'amiable la majorité des litiges qui opposent les citoyens telles que les partages, les conflits conjugaux, les délimitations des propriétés entres autres. Le président de l’association a affirmé que même des avocats orientent des citoyens vers leur association pour solutionner leur litige et leur éviter ainsi des poursuites judiciaires. Dans le cas où ils n'arrivent pas à départager les parties en conflit, un procès verbal de non conciliation est délivré à chacune d'elle pour servir de document de base pour une action en justice. Dans certains cas de partage notamment, il est fait appel à un théologien qui s'appuie sur la chariaa pour trancher équitablement entre les deux parties en litige, informe-t-on. Selon toujours le président de la même association, cette dernière est intervenue dans plusieurs cas hors wilaya qu'elle a solutionnés notamment lorsque un citoyen de la wilaya de Bouira se trouve impliqué dans un conflit avec une tierce personne hors de la wilaya. Il peut s’agir d’accidents de la circulation ou de conflits conjugaux. Notons enfin que le siège de l'association occupe une aile de l'ex-Souk el fellah à la sortie nord de la ville de M'Chedallah.

Oulaid Soualah