Large campagne de nettoyage

Une vaste opération de nettoyage a été menée samedi dernier par l’association Ath L’khir d’El-Esnam, une commune sise à 13Km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Une opération d’envergure qui a ciblé les infrastructures, les administrations publiques, ainsi que plusieurs sites de la ville. Des dizaines de bénévoles ont pris part à cette opération au terme de laquelle des quantités non négligeable de détritus ont été collectées et acheminées vers la décharge communale. Selon les initiateurs de cette action, l’idée de lancer cette campagne a été motivée par la dégradation des paysages et de l’environnement, à cause de la présence de nombreux détritus et déchets qui les avilissent et donnent une mauvaise image de ces lieux fréquentés par les habitants de ladite commune. «Cette campagne qui se tient régulièrement a pour objectif d’inculquer aux petits enfants, comme aux jeunes, le souci écologique. Ce sont des petits gestes qui sauvent la nature et qui nous rendent plus responsables de nos actes», confie Fouad, membre de ladite association. Toutefois, il faut souligner que la bonne volonté ne suffit pas à elle seule pour remédier à la situation qui présente un aspect regrettable tant l’agression sur dame nature est visible un peu partout sur les sentiers, dans les espaces verts, voire dans les quartiers et cités résidentielles d’El-Esnam. À titre d’illustration, au niveau du quartier populaire dit LSP, un des plus importants de la ville, l’insalubrité a pris des proportions alarmantes. Ainsi, les trottoirs et les chaussées sont jonchés de détritus de tous genres. L’état de certaines poubelles est pour le moins désolant. La plupart des gens sont atterrés face à ce qu’ils voient sur les abords des routes menant vers Taourirth Amar (Tizi) comme celles conduisant vers la localité de Guemgouma. Les abords de ces routes sont remplis de bouteilles et de canettes de bière. Ces mêmes déchets n’épargnent pas les sentiers en terre battue, ni les parcelles agricoles. Par ailleurs, il faut noter que l’insalubrité est forcément le fait de comportements non respectueux de la nature, malgré les campagnes de sensibilisation dans les écoles et les différents mouvements de jeunesse. Entretenir et préserver l’environnement en affichant des pancartes sensibilisant sur la pollution, et ne pas jeter les détritus partout, à trier les déchets et à veiller à ce que la nature reste propre, sont autant de comportements à adopter mais dont font fi des énergumènes en manque de civisme et sans scrupule qui perpétuent leurs maladresses, lesquels portent atteinte à l’environnement. En parallèle à ces initiatives d’associations, les services municipaux devront s’impliquer davantage en recourant à des actions de sensibilisation. Un travail de communication à l’endroit de la population sur les horaires de collecte des ordures ménagères reste à faire, et ce, afin d’éviter l’entassement des déchets dans les poubelles à longueur de journée que les animaux errants, à la recherche de nourriture, viennent renverser et éparpillent dans la nature.

A. C.