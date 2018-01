Recueillement à la stèle des 4 martyrs

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 368 lecture(s)

La famille révolutionnaire représentée par les organisations des moudjahidine (ONM) et des enfants de chouhada (ONEC) de la commune de Chorfa a organisé, avant-hier, une cérémonie commémorative et de recueillement et un dépôt de gerbe de fleurs à la mémoire des 4 martyrs tombés au champ d'honneur durant la célèbre bataille du lieu-dit Sidi Amar Cherif le 8 janvier 1958.

Etaient conviés à cette activité, les autorités locales, la famille révolutionnaire et les citoyens de Chorfa. C'est aux environs de dix heures que la délégation officielle, les invités et les citoyens se sont dirigés à pied précédé pas une section locale des scouts à travers les rues du chef-lieu de commune pour se rendre sur les lieux du recueillement distants de 2 kms. Sur place et après une minute de silence, il a été procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire des martyrs, les nommés Merzouk Hadj Moussa, Merzouk Hocine, Akkache Yahia et Chemlal Abdellah. La parole a été donnée ensuite au colonel à la retraite, le maquisard Dellys Abdellah qui reviendra brièvement sur cette bataille menée par le lieutenant Si Lahlou Hocine qui s'est résulté par l'élimination de pas moins de 58 soldats français. Selon l’orateur, deux maquisards étaient tombés durant cette opération au champ d'honneur. Le conférencier dira que cette embuscade a été décidée par le lieutenant Si Lahlou après que les maquisards de Chorfa l'informèrent de l'assassinat par les militaires français des quatre martyrs la veille, soit le 7 janvier 1958, durant une opération de ratissage dans cette localité. L'officier de l'ALN a ainsi décidé de les venger en préparant cette célèbre bataille de Sidi Amar Cherif, à la sortie nord de Chorfa en bordure de la RN15. Le colonel dira dans son allocution que pour mener à bien cette embuscade et s'assurer une victoire éclatante comme en témoigne le résultat, le lieutenant Si Lahlou a mobilisé une compagnie entière de maquisards dont la plupart étaient dotés d'armes automatiques. Une attaque qui cibla un convoi motorisé des forces coloniales qui assurait régulièrement le ravitaillement du poste avancé de Takerboust dans la commune d'Aghbalou à partir de la caserne de Chorfa. La cérémonie a été clôturée par l'intervention de l'ex-ministre des Affaires religieuses, le docteur Chibane Said originaire de Chorfa, qui se dit rassuré par la continuité révolutionnaire dans l'esprit de novembre. De retour au chef-lieu de commune, il a été improvisé une conférence autour de cette bataille abritée par la salle omnisports durant laquelle le même orateur tiendra une allocution autour de cette bataille. La parole a été aussi donnée aux officiels et invités d'honneurs tels que le directeur des Moudjihidine de la wilaya de Bouira, le représentant de l'ONM, deux officiers des services de sécurité, le chef de daïra de M'Chedallah et le fils du lieutenant Si Lahlou (Mohand Tahar Hocini) présent à la cérémonie et visiblement ému. L'ensemble des intervenants ont félicité les organisateurs en soulignant la nécessité de maintenir ce genre d'activités commémoratives autour de la guerre de Libération nationale. Dans son intervention, le député Bahloul Djamal, lui aussi originaire de cette municipalité, interpella les autorités locales, l'OMN et l'ONEC, ainsi que le mouvement associatif à propos de la disparition de vestiges de la révolution telles l'infrastructure qui a abrité l'administration coloniale (SAS) et la caserne dotée d'un centre de torture. Il appellera à leur restauration et leur aménagement en musée des martyrs.

Oulaid Soualah