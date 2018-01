Les habitants s’impliquent !

Par DDK | Il ya 8 heures 41 minutes | 352 lecture(s)

Devant l'état peu reluisant du chemin desservant le village Houari, dans la commune d'Aghbalou, les villageois ont décidé de s’unir, pour rafistoler ce tronçon qui coupe cette bourgade en deux parties. En effet, munis d'outils et matériels rudimentaires, les volontaires ont effectué, samedi dernier, des travaux de remblaiement des trous et autres cratères qui gênaient énormément la circulation automobile. Ce tronçon de chemin se trouvait déjà dans un état chaotique et les dernières pluies qui se sont abattues ont fini par dégrader carrément ce chemin devenant impraticable. Il s'est transformé en véritable bourbier inextricable, où la fange gluante tapissait la couche bitumeuse. Ainsi donc, les travaux se sont concentrés essentiellement sur les segments défectueux et détériorés. Une niveleuse «s'est mise de la partie», pour apporter une aide précieuse. Le tout-venant et le gravier ont été compactés de sorte à rendre la circulation plus ou moins paisible. Les trous, les cratères et autres ornières ont été oblitérés. «Cela contribuera à diminuer un tant soit peu l'état déplorable de ce tronçon. Cependant, malgré ces retouches, le chemin ne tarderait pas à retrouver son état initial détérioré, car les pluies avec leurs torrents finissent toujours par dégrader ce chemin. Nous souhaitons que le nouvel exécutif se penche sur ce tronçon, pour lancer des travaux de réhabilitation pour le bien des habitants de notre village Houari», espère un villageois. Il est utile de préciser que d’autres portions de ce chemin se trouvent dans un état dégradé. Le chemin en question prend naissance à partir de l’intersection menant à la localité de Chokrane et traverse cette localité et les hameaux de Houari et Amouche, pour faire jonction avec le CW10 reliant la commune de Tazmalt, dans la wilaya de Béjaïa, à Aghbalou.

Y. S.