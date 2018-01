Quatorze accidents enregistrés

Par DDK | Il ya 8 heures 42 minutes | 340 lecture(s)

Quatorze (14) accidents de la circulation ont été enregistrés par les services de la police chargés de la voie publique durant le mois de décembre dernier, contre 22 au mois d’octobre. C’est ce qui ressort du bilan mensuel établi par les services de sureté de wilaya du mois de décembre 2017. Ces accidents ont causé des blessures à 15 personnes. Le bilan du même mois fait aussi état de 131 retraits de permis et 881 procès verbaux (PV) pour infractions au code de la route. Dans le chapitre de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, il est fait mention du traitement de 19 affaires au cours de la même période. Sept (7) de ces affaires concernent des atteintes au code de l’urbanisme et de la construction pour des délits d’absence de permis de construire et de non-conformité, cinq affaires sont relatives aux atteintes à l’environnement, et sept (7) autres affaires liées aux atteintes à l’hygiène et la santé publique.

… Et cinq affaires de trafic de stupéfiants

De leur côté, les services de la police judicaires, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ces formes, ont traité au mois de décembre dernier 112 affaires liées aux atteintes aux personnes et aux biens, contre 192 au mois de novembre et 146 affaires du mois d’octobre. Au total, 93 individus ont été impliqués dans ces affaires, selon le bilan de la police. Dans le chapitre des atteintes aux personnes, la police relève 50 affaires dont 42 ont été résolues. 24 concernent des délits de coups et blessures, et 20 sont relatives à des menaces de mort. À l’issue de ces affaires, deux individus ont été inculpés. S’agissant des atteintes aux biens, le nombre des affaires enregistrées s’élèvent à 62. À ce sujet, la police indique que quinze ont été résolues et 47 autres sont toujours en cours de traitement. Le gros de ces affaires, soit près de 40 sont liées à des vols. Huit (8) concernent des actes de vandalisme sur les biens d’autrui. Le traitement de ces affaires a permis à la police de placer dix individus en détention provisoire. Par ailleurs, la police évoque cinq (5) affaires liées au trafic de stupéfiants. Selon la même source, ces affaires ont toutes été résolues. Au cours des enquêtes liées à ce genre de trafic, la police a arrêté neuf (9) personnes dont trois (3) sont actuellement en détention provisoire. Il est utile de préciser qu’au cours du mois de novembre dernier, la police a enregistré huit (8) affaires similaires.

D. M.