Un réseau d’assainissement en chantier

La commune d’Aghbalou a connu ces dernières années une importante extension urbaine. Au chef-lieu communal par exemple, un important quartier, celui de Vilghoughan en l’occurrence, a vu le jour durant cette dernière décennie. Actuellement, il regroupe plus d’une centaine de foyers lesquels se sont installés le long du chemin de wilaya n° 10 reliant la commune d’Aghbalou à celle de Tazmalt. Depuis leur installation, les résidents de ce quartier n’ont cessé de réclamer la dotation de leurs foyers en divers commodités (eau, électricité et assainissement). Des commodités sans lesquelles les habitants ne peuvent prétendre à une vie décente. Le raccordement au réseau de l’assainissement figurait parmi les préoccupations sur laquelle les résidents ont longtemps insisté. L’an dernier, et afin de prendre en charge ce problème, les services de l’APC ont inscrit une opération dans ce sens dans le cadre des PCD de 2017. Le projet dont les délais sont estimés à (9) mois est actuellement à sa deuxième phase de réalisation. Selon les services techniques de la commune, le projet a atteint un taux d’avancement de 20%. Sa réception est prévue au cours de cette année 2018. Les mêmes services précisent que l’opération a couté plus de 3 millions de dinars au budget de l’Etat. Les habitants qui espèrent la réception du projet dans les meilleurs délais, souhaitent l’inscription d’autres opérations de développement au profit des citoyens du quartier.

D. M.