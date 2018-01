Limani insiste sur le respect des délais de réalisation

Par DDK | Il ya 9 heures 44 minutes | 353 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mustapha Limani, a présidé, mercredi dernier, un conseil de wilaya consacré au secteur de la santé. Etaient présents à cette réunion le secrétaire général de la wilaya, les directeurs de l’exécutif et les chefs de daïra. Dans son exposé, la directrice de la santé de wilaya a, d’abord, donné un aperçu sur l’état des lieux du secteur. La DSP reviendra, notamment, sur les difficultés que rencontre le secteur, notamment celles relatives au sous-équipement des structures sanitaires et le manque en matière de praticiens spécialistes. Au cours de son intervention, le chef de l’exécutif a insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux de réalisation des EPH de M’Chedallah et de Bordj Okhriss. Mustapha Limani a aussi mis l’accent sur la prise en charge sanitaire des populations dans le milieu rural, en préconisant de renforcer les équipes médicales itinérantes à travers les communes et daïras de la wilaya. Le premier magistrat de la wilaya a, également, demandé aux employés du secteur de faire «un travail de pédagogie», afin d’améliorer les conditions d’accueil et de prise en charge des patients. Sur un autre registre, Limani est revenu sur la situation du développement dans la wilaya, en donnant des instructions d’accélérer la cadence de réalisation des différents projets inscrits et leur réception dans les délais impartis. Il a, entre autres, cité les projets du théâtre de verdure et de l’annexe de wilaya de l’école des beaux-arts. Il donnera les mêmes instructions sur les projets du secteur de l’habitat, particulièrement ceux en voie d’achèvement. Dans le même ordre d’idées, M. Limani a préconisé de baptiser les quartiers dès le lancement des travaux.

D. M.