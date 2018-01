L’animation annuelle débute par Yennayer !

Par DDK | Il ya 9 heures 44 minutes | 391 lecture(s)

Le Centre national des sports et loisirs de Tikjda (CNSLT), situé sur les hauteurs de la commune d’El-Esnam, à l’Est de la wilaya de Bouira, a lancé, vendredi dernier, sa nouvelle grille de programme d’animation touristique et artistique, à l’occasion du nouvel an berbère 2968. Ainsi, un premier événement a été organisé à cette occasion durant les journées du vendredi et de samedi derniers au niveau du CNSLT, où des centaines de familles ont assisté à des activités diversifiés, tout en profitant de la neige abondante et de l’air pur des hauteurs. Des activités ayant pour principal objectif de faire découvrir aux visiteurs, notamment ceux venus des autres wilayas du pays et de l’étranger, la culture kabyle de la région et la symbolique de la fête de Yennayer à travers des expositions de robes kabyles et des objets d’artisanat, entre autres. Durant la soirée de vendredi, les familles ont pu, aussi, profiter d’une fête artistique, animée par le jeune chanteur Adjrad Youghorta et la troupe locale folklorique (Idebbalen). S’en est suivi un défilé de robes kabyles, mettant à l’honneur la robe locale d’Ath-Leqsar, remarquable par sa couleur noire. Selon M. Belkacemi, les visiteurs ont beaucoup apprécié le programme spécial Yennayer : «Comme à chaque année, le CNSLT fête le premier jour du nouvel an berbère. Cette année, c’est un peu particulier, car la majorité des familles ont réservé spécialement pour découvrir cette culture ancestrale. Les visiteurs, venus de plusieurs wilayas du pays, ont montré un intérêt particulier à cet évènement», se réjouit M. Belkacemi, qui ajoute que le programme d’animation du CNSLT pour l’année 2018 a déjà été ficelé : «Nous avons marqué le début de notre programme annuel par la fête de Yennayer. Les prochaines festivités seront tenues 8 mars prochain, notamment avec l’organisation de la nouvelle édition du Concours Miss Tikjda 2018. D’ailleurs, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet. Le 11 mai, nous allons fêter l’anniversaire du CNSLT et lancer, à l’occasion, la saison des randonnées. Aussi, un autre programme est prévu pour la fin du mois d’avril, pour le lancement de la saison estivale», indique-t-il. Par ailleurs, et concernant les projets d’extension lancés par le CNSLT, M. Belkacemi a affirmé que le nouveau stade olympique et la salle de préparation physique de 900 M2 de Tikjda seront livrés au mois de juin prochain, alors que la nouvelle unité hôtelière, d’une capacité de 162 lits, sera mise en service au mois de juillet de l’année en cours. Le chargé de communication du CNSLT a également assuré que l’opération de réhabilitation de l’ancien bloc ‘’E’’ du CNSLT a été dégelée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les travaux seront lancés une fois l’étude technique mise à jour, ajoute-t-il. Avec la nouvelle unité hôtelière et la réouverture du bloc ‘’E’’, le CNSLT disposera d’une capacité d’accueil globale de 800 lits couverts. De quoi réjouir les amateurs de montagne et de la nature qui viennent par dizaines de milliers visiter Tikjda chaque année.

Oussama Khitouche