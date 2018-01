Le village au rendez-vous de Yennayer

Par DDK | Il ya 9 heures 43 minutes | 330 lecture(s)

À l'occasion du nouvel an berbère 2968, l'association Tafrawt qui active au niveau du village Choukrane de la commune de Chorfa, située à 50 kms de la wilaya de Bouira, a tracé un programme riche en activités. C'est, en effet, en présence du président de l'APC de Chorfa, de ses adjoints, des représentants des forces de l'ordre et de la protection civile qu'une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs du printemps berbère. Les autorités locales ont, par la suite, donné le coup d'envoi d'un cross, d’une distance de 10 kms, qui a vu la participation des minimes et des seniors. L'humour a été également au rendez-vous de cette célébration. En effet, le comédien, Massinissa Barbour, du fameux groupe de comédie Lewhama a présenté un one man show, rendant ainsi le sourire à la foule présente, particulièrement les enfants. Par ailleurs, l'occasion a été donnée pour les sages du village de parler sur les valeurs de Yennayer, que sont le partage, l'amour et la consolidation des liens sociaux. Il est à souligner qu’une collecte d'argent, au profit de l’association, a été aussi observée. Rencontrés au lieu-dit Quatre chemins, les responsables de l'association Tafrawt, ainsi que les habitants du village Choukrane, ont fait part de doléances aux autorités supérieures de la wilaya. Il s’agit notamment de problèmes auxquels les habitants de ce village sont confrontés au quotidien, à l’image de celui de l’éclairage public, qui est défaillant, ainsi que des structures sportifs et de divertissement qui sont inexistantes. «Nous souhaitons à notre village des améliorations tant sur le plan aménagement que sur le plan loisir. Une antenne de mairie sera aussi la bienvenue, ce qui va éviter aux villageois des déplacements jusqu'au chef-lieu Chorfa», dit un membre de l’association Tafrawt. Pour rappel, une cérémonie de remise de diplômes fut organisée, à la fin des festivités, pour féliciter les jeunes ayant participé au cross.

T. F.