Les espaces publics envahis de détritus

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 295 lecture(s)

La pollution de l'environnement et des agglomérations demeure un véritable problème de santé publique lequel n'est apparemment pas prêt de trouver une solution définitive.

En effet, les déchets en tous genres ne cessent d'envahir les espaces publics et la nature dénotant, d'une part, d'un énorme problème de gestion des déchets ménagers et autres industriels, et, d'autre part, de l'incivisme qui a une certaine propension à se "généraliser" dans la campagne et les villes. L'un des cas édifiants qui va suivre, en est l'illustration de cet état de fait peu reluisant. À la cité des 50 Logements, située au chef-lieu communal d'El Adjiba, il y existe un dépotoir qui ne cesse d’accroître au fil des jours. Des détritus sont jetés journellement dans un endroit précis de cette cité, où le dévidoir entreposé pour accueillir les ordures ménagères est complètement "dépassé", étant donné que les immondices débordent partout en envahissant des espaces jusque-là épargnés. «Les déchets ne sont pas enlevés de façon régulière d'où leur entassement. Que peut faire un seul dévidoir métallique lorsque l'on sait que le volume des déchets a augmenté sensiblement ces derniers temps. Il faudra plusieurs dévidoirs pour venir à bout de toute cette saleté amochant et infestant les lieux. Notre cité se trouve de plus en plus mal à cause de ces ordures qui constituent vraiment un danger pour notre santé et celle des enfants surtout. Sans parler des chiens et chats errants qui y trouvent en ces lieux leur festin. Ils éparpillent dans tous les sens les détritus en y fourrant leur tête. Il faudra que les autorités trouvent une solution à ce problème avant que la situation ne devienne plus compliquée», préconise un habitant de ce quartier populaire. Au chef-lieu communal, il n’y pas que cette cité qui se trouve en proie à la pollution et à l’insalubrité, à la périphérie de la ville, plusieurs dépotoirs sont visibles notamment le long de la voie ferrée traversant El-Adjiba. Là encore, l’incivisme et surtout le manque de bacs à ordures et le ramassage sporadique sont les principales causes du phénomène de la pollution qui a tendance à gagner du terrain chaque jour un peu plus.

Y. Samir