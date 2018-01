Un village en marge du développement

Par DDK | Il ya 7 heures 16 minutes | 345 lecture(s)

Le village Tikesraï est entouré d'un environnement austère avec un climat semi-aride. L'oléiculture constitue l'activité agricole la plus dominante dans cette contrée avec l'élevage des cheptels (ovin, bovin, caprin et avicole). Peuplé d'environ 700 âmes, ce village, à l'instar des autres qui composent la région de Tamellaht, manque en presque tout. L'hiver y est rude, et fait souffrir les villageois avec sa rigueur. La localité n'est pas encore raccordée au réseau du gaz de ville, ce qui fait que les habitants se rabattent toujours sur les bonbonnes de gaz butane quand ce n'est pas le bois qui est utilisé. La bouteille de gaz butane est devenue un "luxe" dans cette localité déshéritée, car il faudra parcourir de longues distances pour s'en approvisionner, et cela harasse plus d’un à Tiksraï. Pour sa part, l'eau potable est toujours rare sur les réseaux de distribution. Le rationnement drastique de cette denrée pousse les villageois à acheter une eau servie via des citernes laquelle est souvent de qualité médiocre. Le transport de voyageurs est quasi inexistant dans ce patelin. Il faudra être véhiculé pour les différents déplacements, faute de quoi c'est l'auto-stop. Ce village aux 37 martyrs a subi de plein fouet les affres du terrorisme islamiste qui a causé un exode rural terrifiant. La couverture sanitaire y est inexistante, car aucune structure sanitaire n'est implantée au niveau du village. Les malades doivent, par conséquent, se déplacer jusqu'au chef-lieu communal d'Ahnif ou carrément à M'Chedallah pour les différents soins médicaux. «Pour une simple injection, les soins d'une rage de dent ou la consultation d’un médecin, il nous faut louer un taxi clandestin qui chiffre la course à près de 1000 DA. La création d'une unité de soins au profit de notre village est vivement souhaitée», fait savoir un villageois. Les jeunes de ce village rustique souffrent aussi des affres du vide et de l'oisiveté. Aucun foyer de jeunes ni terrains de sports ne sont disponibles pour leur permettre de combler leur loisir. Devant cette situation, les habitants de Tiksraï lancent un appel aux responsables de la commune d’Ahnif et aux autorités locales pour inscrire des opérations pour améliorer leur cadre de vie et sortir leur village du sous-développement.

Y. S.