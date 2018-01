Une coupe de Yennayer instaurée

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 374 lecture(s)

Le mouvement associatif de Toughza, dans la commune de Chorfa, a organisé vendredi dernier, 1er jour de l’an berbère, plusieurs activités aussi bien sportives que culturelles à l’occasion de la célébration de Yennayer. Ainsi et sur le volet sportif, le club sportif d’arts martiaux «Amel» en collaboration avec l’association socioculturelle du même village ont programmé un tournoi des arts martiaux. Sous l’appellation «Coupe de Yennayer», le club sportif Amel, avec la participation des clubs de Tiksiridene, Ath Mlikeche et Aghbalou, a organisé une compétition dans la discipline taekwondo à laquelle ont pris part 80 athlètes des catégories de benjamins et minimes garçons et filles. À l’issue de la compétition, c’est le club organisateur Amel de Toughza qui se classe premier. Il sera suivi par les clubs de Tiksiridene, Ath Mlikeche et Aghbalou. Sur le volet culturel, l’association Espoir de la même localité a, de son côté, arrêté un programme à cette occasion. Parmi les activités concoctées par les organisateurs, il y avait une exposition des objets traditionnels, du théâtre et une conférence sur Yennayer. Celle-ci a été animée par M. Saïd Meniche, enseignant de tamazight sous le thème : «Yennayer et son histoire à travers les temps». Présent à la manifestation sportive et culturelle, M. Chemlal Dai, président de l’APC de Chorfa qu’on a interrogé sur ce que réserve l’APC au sport dans la commune, dira : «Je me suis engagé durant la campagne électorale à travailler avec le mouvement associatif et à créer un conseil consultatif. Je m’intéressai de très près aux problèmes de la jeunesse et je mettrai à leur disposition les moyens nécessaires pour pratiquer leurs activités favorites». De son côté, le président de la ligue de Bouira dans la discipline du taekwondo est revenu sur cette manifestation sportive en tenant à saluer les efforts que déploie le club Amel de Toghza dans la promotion des activités sportives et l’animation de la vie locale. «Le club Amel est très actif sur le terrain et ne cesse de se distinguer par ses résultats. L’an dernier, le club a réussi à décrocher deux médailles d’or open décrochées en Corée du Sud», a confié notre interlocuteur. Evoquant la situation de la ligue qu’il dirige, ce dernier dira que malgré les résultats positifs obtenus par les athlètes de Bouira, la ligue se trouve toujours sans siège. «La ligue ne dispose pas de local digne de ce nom et ses membres se réunissent dans les cafés pour la préparation et la programmation des activités. Cette situation regrettable doit cesser. Les membres de la ligue attendent toujours un geste des autorités locales et surtout du MJS pour mettre à leur disposition un siège». Il est utile de signaler enfin que cette manifestation sportive et culturelle a été marquée par la présence du président de L’APW de Bouira, Ahmed Boutata, les présidents respectifs de la ligue de taekwondo de Bouira et de Béjaïa, du président de L’APC de Chorfa et son staff ainsi que du président de L’APC d’Ath Mlikeche et du chef de daïra de Tazmalt.

Lahlou Chikh