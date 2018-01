La route en piteux état

Par DDK | Il ya 7 heures 40 minutes | 282 lecture(s)

La route menant à la cité des 18 Logements de Draâ El Bordj dans la ville de Bouira est en piteux état. Selon les habitants de cette cité, la route est impraticable et la circulation automobile est laborieuse. Sur le tronçon en question, long de près d’un kilomètre, situé en parallèle du boulevard Zighout Youcef, la chaussée est défoncée et parsemée de nids-de-poule et trous béants. D’après les habitants, la situation se corse plus en hiver quand il pleut. «La route est boueuse en hiver et les nids-de-poule et autres trous béants se transforment en marres d’eau géantes. Les habitants du quartier, piétons et automobilistes vivent un véritable calvaire et en pâtissent de cette situation. Ces derniers jours de pluie nous avons vraiment souffert», confie un résident du quartier. Selon ce dernier, cet état de fait perdure depuis maintenant deux ans sans qu’une solution ne soit apportée. Pourtant, font savoir les habitants, des requêtes ont été à maintes reprises adressées aux services de la commune pour les alerter de la situation mais en vain. Ce qui contrarie le plus les habitants de ce quartier c’est le fait que leur cité se trouve à une centaine de mètres du siège de la wilaya. Selon eux, le quartier est situé au cœur de la ville de Bouira laquelle est censée être une vitrine de la wilaya. Les habitants trouvent aussi anormal le fait que les autres voies d’accès au niveau du quartier de Draâ El Bordj et à travers la ville soient, d’ailleurs, aménagées et pas celle menant à leur cité. «Dans la ville de Bouira, la plupart des voies d’accès sont en bonne état. Mais ce n’est pas le cas dans notre quartier», souligne un résident des 18 Logements. Devant l’état dégradé de la route, les habitants du quartier interpellent les responsables de la commune de Bouira pour inscrire une opération de revêtement et mettre ainsi un terme à un clavaire qui n’a que trop duré.

D. M.