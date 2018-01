Cinq projets dégelés

Par DDK | Il ya 9 heures 15 minutes | 831 lecture(s)

Cinq opérations ont connu une levée de gel dans le secteur de la santé dans la wilaya de Bouira, selon les services de la DSP.

Il s’agit du projet de la réalisation et d’équipement d’un hôpital mère et enfants de 80 lits. Le montant initial de ce projet qui sera implanté dans la ville de Bouira s’élève à 80 milliards de centimes. Au sujet de ce projet, la direction de la santé a indiqué que son enveloppe financière nécessite une réévaluation pour la porter à 150 milliards de centimes. Toujours selon la DSP, une demande a été introduite dans ce sens auprès de la direction général du budget (DGB) laquelle aura à se prononcer sur le sujet au cours des arbitrages prévus en cette année 2018. Les quatre opérations concernées par la levée du gel portent sur les acquisitions d’équipements médicaux pour les services des urgences médico-chirurgicales et gynéco-obstétrique de l’hôpital de Sour El Ghozlane, des équipements collectifs pour l’UMC et le service gynécologie du même hôpital. Le montant total de ces quatre opérations est de 160 millions de dinars. Additionnés, les montants financiers des cinq opérations concernées par la levée du gel s’élèvent à 96 milliards de centimes. S’agissant des opérations qui sont toujours gelées, les services de la direction de la santé indiquent qu’elles sont au nombre de dix (10). Le montant de ces opérations est de 93 milliards de centimes. Parmi ces projets, l’on peut citer celui de la réalisation d’un centre de transfusion sanguine à Bouira pour une enveloppe de 73 millions de dinars, l’étude et suivi pour la réalisation d’un nouveau siège de la direction de la santé pour un montant de 10 millions de dinars et la réalisation et l’équipement du même siège pour 90 millions de dinars. Il y a aussi ceux qui concernent l’étude d’adaptation, suivi, réalisation et équipement d’un centre d’hémodialyse à Ain-Bessem ou encore celui de l’aménagement et d’extension de l’institut national de formation supérieure en paramédical de Sour El Ghozlane pour respectivement 14 et 60 milliards de centimes. Par ailleurs, les services de la DSP évoquent aussi cinq autres projets portant sur la réalisation de cinq (5) sièges pour les EPSP de Bouira, Ain-Bessem, Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Ahnif. Chacun de ces projets est évalué à 5 millions de dinars.

24 opérations en cours de réalisation

Sur un autre volet, et concernant les opérations en cours de réalisation dans le secteur, la DSP parle de 24 projets. Il s’agit, entre autres, des projets de réalisation et d’équipement de deux hôpitaux de 120 lits à M’Chedallah et Ain-Bessem pour des montants respectifs de 340 et 120 milliards de centimes, ainsi que deux autres projets d’hôpitaux, un psychiatrique à Sour El Ghozlane et un de 80 lits à Bordj Okhris. Parmi les projets en cours, on peut citer la réalisation de trois polycliniques à Guerouman, Ahl El Kseur et Saharidj. Aussi, des opérations portant sur la réalisation de deux UMC au niveau des hôpitaux de Lakhdaria et de Ain-Bessem, la réhabilitation de 4 hôpitaux dont celui de 240 lits du chef-lieu de wilaya. Selon la DSP, les taux d’avancement de ces opérations différent d’un projet à un autre. Ces taux oscillent entre 35 et 85%. Certaines opérations sont sur le point d’être achevées. Il est utile de signaler que le wali de Bouira Mustapha Limani a évoqué, la semaine dernière lors d’un conseil de wilaya consacré au secteur de la santé, le cas des projets des hôpitaux de M’Chedallah et de Ain-Bessem. Deux projets qui enregistrent un retard, un retard que le chef de l’exécutif espère voir rattraper, et ce, pour livrer ces structures dans les meilleurs délais. Par ailleurs, les services de la DSP ont fait savoir que dans le cadre de l’investissement privé, 13 projets sont actuellement en cours de réalisation à travers la wilaya. Il s’agit, selon les mêmes services, des projets de trois établissements hospitaliers privés dont deux à Bouira et un à Ain-Bessem. Et de quatre projets de réalisation de centres d’hémodialyse, trois centres de diagnostic et de soins, deux centres d’aides médicales, une clinique médico-chirurgicale et enfin, sept projets de fabrication de produits pharmaceutiques. Six de ces unités sont implantées au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled de Oued El Berdi et une au niveau de la zone d’activité (ZAC) de Lakhdaria.

Djamel M.