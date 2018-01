La pénurie d’eau perdure

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 291 lecture(s)

S'il y a un problème qui perdure depuis des années sans trouver une solution définitive dans la commune d'Ath Mansour, située à 46 kms de Bouira, c'est belle et bien l'eau potable. En effet, le manque de cette denrée essentielle dans la vie de tous les jours continue d'éreinter les habitants de cette localité avec une pénurie à longueur d'année sur les réseaux de distribution. L'insuffisance de forages et la croissance démographique qui prend la courbe ascendante font que la pénurie d’eau potable se prolonge sans trouver une solution durable. Le raccordement à la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit implanté dans la commune de Bechloul prend encore du temps sans être concrétisé. Cela est perçu comme une "injustice" par la population de la commune d'autant que des localités de la lointaine wilaya de M'Sila sont "paradoxalement" alimentées à partir du barrage de Tilesdit. «Nous ne sommes pas contre l'alimentation des autres wilayas avec les eaux de Tilesdit, mais à mon sens il faudrait commencer par les localités relevant de la wilaya de Bouira afin qu'elles étanchent leur soif chronique, pour ensuite passer à d'autres localités qui relèvent d’autres wilayas», préconise un habitant de Taourirt chef-lieu communal. Ainsi, le calvaire des habitants de la municipalité d'Ath Mansour continue en allant crescendo. Pour remonter le manque d'eau dans leurs foyers, les ménages se rabattent sur l'achat des citernes qu'ils payent rubis sur ongle à 1000 DA le remplissage. Si la pénurie d’eau au chef-lieu communal et dans les autres localités est plus ou moins supportable, dans la bourgade de Rodha ce problème a atteint le summum avec une pénurie qui perdure depuis des années. Ce village n'est pas encore raccordé au réseau de distribution d'eau potable, et les habitants sont alimentés via des citernes municipales. Les colporteurs d'eau s'y rendent aussi pour vendre leur eau à une population déshéritée. Il est utile de rappeler que la commune est concernée par les transferts d’eau à partir du barrage de Tilesdit. D’importantes opérations sont actuellement en cours de réalisation dans le cadre du projet des transferts. Il est question de la réalisation de plusieurs réservoirs d’eau et des kilomètres de conduites d’adduction.

Y. S.