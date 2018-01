Mise sous tension d’une nouvelle ligne électrique

Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 279 lecture(s)

Une importante ligne électrique de moyenne tension d’une capacité de 30 KV a été mise sous tension dans la ville de Bouira. C’est ce qu’a indiqué la direction de distribution (DD) de Bouira dans un communiqué de presse. Selon les mêmes services, la ligne en question est d’une longueur de 12 km, et elle relie le poste 220/60/30 KV de Thameur au poste de répartition de l’énergie électrique de la ville de Bouira, nouvellement créé. Selon la même source, avec la mise sous tension de cette nouvelle ligne électrique, le réseau électrique de la partie est de la ville de Bouira sera renforcé. Cela permettra aussi d’offrir une meilleure qualité et une continuité de service, indique-t-on. Il est utile de préciser que durant l’année 2017, la direction de distribution de Bouira a renforcé son réseau de distribution avec un apport supplémentaire de 21 km et 10 transformateurs électriques. Le montant de ces investissements s’élève à 10 milliards de centimes. Ces investissements font partie d’un programme national lancé en 2017 qui vise à renforcer le réseau électrique et atténuer les effets spontanés de l’appel important du courant électrique surtout durant la saison estivale.

D. M.