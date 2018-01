Attribution de 23 lignes de transport scolaire à

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 259 lecture(s)

L’APC de Kadiria a attribué la semaine dernière 23 lignes de transport scolaire pour le premier trimestre 2018. Pour rappel, la commune de Kadiria a lancé en décembre dernier une consultation pour l’attribution de 24 lignes de transport scolaire. Après la séance de l’ouverture des plis et l’étude des offres, il a été procédé à l’attribution de 23 lignes. Les services de la commune indique d’une seule offre n’a pas été retenue. Celle-ci est infructueuse. Il s’agit de l’offre pour exploiter la ligne Karfala et Tiktiout. À ce sujet, l’APC a indiqué qu’elle va étudier d’éventuelles offres et retenir celle qui répond le mieux aux conditions.

