La prise en charge sanitaire laisse à désirer

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 308 lecture(s)

Les citoyens d'Ouled-Rached, commune située à trente cinq (35) kilomètres à l'est de Bouira, souffrent du manque de personnel soignant dans les structures sanitaires relevant de la localité. Ainsi, un seul médecin assure les consultations mais lorsque celui-ci est absent, la population se trouve livrée à elle-même. Selon les habitants de la localité, ce médecin est actuellement en congés maladie, et aucun autre n’a été affecté pour le remplacer. Il est à noter l’affectation d’une seule infirmière au service des soins de Ouled Rached, celle-ci ne peut à elle seule faire face à la demande de la population locale. Il est aussi à déplorer l’état peu reluisant de la structure qui est laissé à l’abandon depuis de nombreuses années. En effet, aucun projet de réfection n’a été retenu pour améliorer les conditions de travail du personnel, et de là garantir une meilleure prise en charge des malades. Il est à préciser que le même médecin qui est affecté à l’établissement de santé de Ouled rached officie également au niveau du dispensaire de Oued Khemis, et il assure même les consultations en milieu scolaire. D’aucuns estiment qu’un autre médecin devrait être affecté à ces établissements de santé pour alléger la charge du médecin qui y officie, ainsi garantir de meilleurs soins aux citoyens des localités précitées. Aussi, renforcer le personnel paramédical en infirmiers et aides-soignants afin d’améliorer les conditions de prise en charge des soignés. Il faut rappeler par ailleurs que d'autres salles de soins existent dans la commune comme celles implantées aux villages de Taghzout et Ighil N'ath Mhand, mais elles demeurent fermées et dans un état déplorables. Devant cette situation, les citoyens de la commune interpellent les autorités locales à améliorer les choses et inscrire des projets pour rénover ces salles de soins.

H. Essaid