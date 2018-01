Par DDK | Il ya 11 heures 19 minutes | 364 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la commune qui coïncide avec le 18 janvier, la nouvelle assemblée populaire communale (APC) a organisée des journées portes-ouverte sur la mairie. Ainsi, à cette occasion, un riche programme a été concocté en commençant par les portes-ouvertes sur la mairie et une riche exposition en rapport avec son histoire au niveau du hall d'entrée embelli par un décor de guirlandes et fanions multicolores. Ont été conviés à cette cérémonie, les anciens maires qui se sont succédé à la tête de la commune de M’Chedallah depuis l’indépendance à ce jour, qui sont en nombre de 14. À signaler que les deux premières assemblées communales post indépendance étaient des délégations spéciales. En plus des maires, il y a parmi les invités l'ensemble des responsables des institutions étatiques de la daïra de M'Chedallah et le mouvement associatif. L'activité a débuté par une visite guidée des élèves des écoles primaires de la municipalité à travers les différents services administratifs, et clôturée par une remise de diplômes honorifiques aux anciens maires ou leur famille pour ceux décédés. L'ex-commune mixte de Maillot, et actuelle commune mère de la daïra de M'Chedallah, a été créée par l'administration coloniale en 1882 en remplacement en premier lieu du poste de surveillance militaire installé auparavant à Bordj de Beni Mansour. Un poste qui a, soulignons-le, été anéanti durant l’insurrection des Kabyles en 1871 guidée par Cheikh El Mokrani après un siège de 52 jours, soit du 7 avril au 28 juin de la même année. L'occupation de Maillot a donc débuté à partir de l'installation de ce poste militaire par l'édification d'un centre de colonisation avec l'arrivée des premiers colons au nombre de 11, le 20 octobre 1882. Ces colons qui ont spolié des agriculteurs autochtones des 370 hectares de terrains agricoles hautement fertiles des légendaires plaines d'Oughazi, actuelle pleine du Sahel. Le village fut alors baptisé au nom du docteur Maillot en remplacement du nom des lieux dénommé Ighil Bumlil, et ce, en raison de la qualité de son sol de couleur blanche. L’endroit abritait le marché hebdomadaire "Souk N'tlata", un marché qui se tenait tous les mardis sur le territoire de la tribu Imchedallen. Erigé en chef-lieu de commune, elle accéda au statut de commune mixte en 1890 en s'étendant à plusieurs tribus. Parmi ces tribus, l’on peut citer à l'est les aarchs Aghbalou, Ath Hemdoun, Bellil, Tiksiridene, Chorfa et Iwakuren, et à l'ouest les tribus Ath Aissi, Ath Yaala, Ath Leksar, et enfin au sud Imellahen (Sebkha) et Ath Mansour.

1985, la commune accède au statut de chef-lieu de daïra

L'actuelle commune de M’Chedallah est issue du découpage administratif de 1984. Avec ses six communes issues de ce découpage (Sahardj, Chorfa, Aghbalou, Ahnif et Ath Mansour), elle accéda au statut de daïra en janvier 1985. La commune de M'Chedallah culmine à 400 mètres d'altitude et elle est située au pied du Djurdjura. Elle s'étend sur une superficie de 52 km², avec une démographie qui frôle les 30 000 habitants. Elle est à vocation agricole, notamment en arboriculture avec une prédominance de l’oléiculture mais aussi la céréaliculture et l’élevage.

Oulaid Soualah