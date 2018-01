Un nouveau siège d’APC dans les 50 locaux commerciaux ?

Par DDK | Il ya 11 heures 20 minutes | 334 lecture(s)

Les 50 locaux commerciaux à usage professionnel réalisés dans la commune d’Aghbalou dans le cadre du programme présidentiel de 100 locaux par communes, sont à l’abandon depuis plusieurs années. Ces locaux inoccupés ont subi beaucoup de dégradations et d’actes de vandalismes. La bâtisse réalisée en R+2 a aussi fait l’objet d’une série de vols. Les fenêtres et portes en aluminium ont été littéralement arrachées et volées. De la structure, il ne reste que la carcasse qui commence elle aussi à montrer des signes de dégradations en raison des actes de vandalismes et sous les effets des éléments climatiques. Ces locaux réalisés à Bouaklane, à 2 km du chef-lieu communal, sont éloignés et situés loin de l’agglomération. Une situation qui ne ravit pas les jeunes qui sont peu enthousiastes à l’idée de les occuper pour en faire des locaux à usage professionnel. Les services de la commune comptent ainsi y remédier. Selon le premier magistrat de la commune, Nacer Hamoum, et afin d’utiliser à bon escient ces locaux et limiter leur dégradation, ses services ont récemment fait une proposition au wali de Bouira pour faire de ces locaux un siège de l’APC. Selon le maire, un courrier a été adressé au wali dans ce sens et n’attend que son aval. Cette proposition, dira l’édile de la commune, si elle venait à être validée, répondra au besoin impérieux d’aménager un nouveau siège pour l’APC. D’après lui, l’actuel siège est vétuste, exigu et loin d’offrir un cadre de travail agréable. Il est à signaler que l’actuel siège de la commune date de 1957. Il a été édifié par les Français pour abriter les services de la commune mixte. Pour le maire, si la proposition sera retenue, l’APC va engager des travaux de réaménagement pour transformer ces locaux en bureaux qui accueilleront les différents services de la commune. Cette démarche permettra de libérer les bureaux de l’actuelle mairie pour abriter à l’avenir les antennes CNAS, CNR ou l’ADE, précise M. Hamoum. La même démarche, poursuit le maire, va aussi permettre de désenclaver le quartier de Bouaklane.

D. M.