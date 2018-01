Thafouthat, une bourgade oubliée

Par DDK | Il ya 11 heures 21 minutes | 345 lecture(s)

Les villages et autres bourgades relevant de la commune d'Ahnif connaissent un état des lieux peu reluisant à cause des carences en tout genre, ainsi, le quotidien des habitants est des plus moroses. Les déficits touchent essentiellement l'aménagement urbain, les commodités de base (l'eau potable, l'électricité, le gaz de ville, l'assainissement,...), la santé et la jeunesse et loisirs. À l'instar de la petite bourgade de Thafouthat, située à 5 km du chef-lieu communal d'Ahnif, où les carences sont multiples. Abritant une population d'environs 700 âmes, cette localité est en proie surtout à une pénurie d'eau potable chronique. «L'eau ne coule qu'une fois chaque trois jours, voire plus par semaine. Dès fois, nous n'avons pas une goutte d'eau dans les robinets, ce qui nous pousse à acheter l'eau des citernes à 1 000 DA le remplissage. Ce calvaire dure depuis des années sans qu'une solution ne soit trouvée pour nous faire profiter de cette ressource vitale. Durant l'été, ce problème s'accentue de manière aiguë, laissant la population dans le désarroi», déplore un habitant de cette bourgade, laquelle enregistre aussi un déficit en extension du réseau de l'assainissement. Le problème se corse davantage pour les habitations isolées et éparses, lesquelles ont besoin de rallonges pour leur raccordement au réseau d'évacuation des eaux des ménages. «Les fosses septiques sont aménagées dans ce cas de figure, car nos habitations excentrées par rapport au centre du village ne sont pas encore raccordées à l'assainissement», fait savoir un autre habitant. Ce sont généralement les nouvelles habitations construites dans le cadre de l'habitat rural qui attendent leur part d’électricité, d'assainissement et d'AEP. Il est de même pour le gaz de ville, même si cette commodité existe dans ce village, il n'en demeure pas moins qu'il y subsiste des pâtés de maisons qui sont encore non raccordées, indique-t-on. Le passage de la RN5 via cette bourgade est perçu comme un point positif, du moment que le transport de voyageurs n'enregistre aucun manque.

Y. S.