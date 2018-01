Dangers sur la RN15 !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

D’importants affaissements de terrains survenus il y a quelques années sur le tronçon de la route nationale n °15 traversant la commune d’Aghbalou ne sont toujours pas pris en charge.

Trois de ces affaissements ont dangereusement fragilisé la route et ont emporté une grande partie de la chaussée. Cette dernière a été réduite commune une peau de chagrin où il est impossible à deux véhicules de passer. La portion du bitume qui subsiste encore est, elle, très dégradée et risque à tout moment d’être emportée par un nouvel affaissement. Dans cette région de montagne au sol gorgé d’eau et aux conditions climatiques extrêmes, les mouvements de sol sont fréquents. À la moindre ondée ou chute de neige, la route risque carrément d’être coupée à la circulation automobile. Pour rappel, cette même route a été coupée samedi dernier à la circulation à hauteur du village de Tirourda, commune d’Iferhounene (wilaya de Tizi-Ouzou) suite à un éboulement de terrain. Les affaissements en question sont survenus il y a de cela près de quatre ans. Les services de la subdivision des travaux publics (STP) de M’Chedallah se sont contentés d’installer des glissières en guise d’avertisseurs pour prévenir les usagers du danger qui les guettent. Mais il faudrait plutôt lancer des opérations de confortement du sol à l’aide de système de gabionnage et refaire le revêtement de la chaussée. Actuellement et après plus de quatre ans, aucun projet dans ce sens n’a été lancé. Entre temps et au fil des ans, les pluies, les chutes de neige et le passage de camions de gros tonnage n’ont fait que fragiliser davantage la chaussée. Pis encore, d’autres affaissements sont apparus sur la route en abordant la région d’Ain Zebda, sur les hauteurs d’Aghbalou. Ces dernières années, la STP n’a pu traiter qu’un seul affaissement, un des plus importants survenus cette dernière décennie. Il s’agit de celui enregistré à la sortie du village de Selloum. Au niveau de ce village, un tronçon de deux (2) km de cette même RN15 est dans un état impraticable. Le tronçon en question s’est transformé en véritable oued. Là, ce sont les divers travaux de réalisations de réseaux eau, gaz et fibre optique qui sont à l’origine de la dégradation de la route. Selon les services de l’APC d’Aghbalou, le projet de réhabilitation de ce tronçon est inscrit par les services de la direction des travaux publics (DTP) de Bouira. Cependant, ces travaux tardent à être lancés. Selon nos informations, le projet a été même confié il y a de cela quelques mois. Mais son lancement attend toujours au grand dam des milliers d’usagers de la RN15. Des usagers qui endurent, depuis maintenant plusieurs années, un calvaire sur cette route qui reste incontestablement celle qui a enregistré le plus de dégradations à l’échelle de la wilaya.

Djamel M.