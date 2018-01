Carence en pistes agricoles

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

La commune d'Ahnif située à 40 km à l'est de Bouira est connue pour sa vocation agropastorale. Elle compte des terres à perte de vue et aux reliefs divers. C'est aussi un sol arable et steppique fait pour les cheptels. La municipalité est parcourue aussi par des cours d'eau même s'ils ne sont pas pérennes, ils peuvent par contre constituer de véritable "mines" aquatiques, où des micro-barrages ou retenues colinéaires pourraient être réalisées pour l'irrigation notamment. L'agriculture dans cette localité possède des potentialités non négligeables mais qui ne sont pas exploitées. La commune d'Ahnif est connue pour son verger oléicole vaste s'étalant sur des centaines d'hectares. Cependant, beaucoup de propriétaires d'oliveraies de la région de Tamellaht notamment, éprouvent des difficultés pour rejoindre leurs terres car elles ne sont pas dotées de pistes agricoles à même de faciliter par exemple le transport des récoltes, étant en pleine campagne d'olivaison qui tire d'ailleurs à sa fin. C'est cette carence que déplorent entre autres les paysans de la localité. «Je possède un verger oléicole dans les environs de Taddart mais celui-ci est difficile d’accès à cause du relief accidenté. Cela dit, aucune piste n'est aménagée dans les lieux. Ainsi, je me vois obligé d'utiliser un baudet pour le transport de mes récoltes que ce soit les olives en hiver ou les figues et autres fruits pendant la saison estivale. La plupart des propriétaires terriens sont aux prises avec ce problème d'inexistence de pistes agricoles. Ceux qui sont véhiculés se voient contraints d'abandonner à plusieurs centaines de mètres leur véhicule ou engin pour continuer à pied, et en plus, chargés de nourriture et d'outils pour les travaux champêtres», déplore un agriculteur. Devant cette absence de pistes agricoles, les paysans sont contraints de recourir aux bêtes de somme pour le transport des récoltes notamment les olives. Par ailleurs, même si les autorités communales ont procédé, par le passé, à l'ouverture de plusieurs kilomètres de pistes agricoles à travers la commune, il n'en demeure pas moins que cela reste insuffisant aux yeux des propriétaires de terres agricoles. Pour ces derniers, il faudrait ouvrir plus de pistes, si l’on veut développer et moderniser l’agriculture.

Y. S.