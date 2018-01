Le chemin de la polyclinique souvent inondé

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

De tous les endroits inondables dans le chef-lieu communal d'Ath Mansour, il y a indubitablement le tronçon du chemin qui mène à la polyclinique de la localité. «À la tombée de la pluie, le chemin qui va vers la polyclinique devient telle une mare sur des centaines de mètres. Impossible à un piéton d'y mettre les pieds tellement l'eau et la boue sont partout. À chaque pluie diluvienne, les eaux s'y accumulent en créant de gigantesques flaques qui gênent énormément la circulation. Ce tronçon devrait être réhabilité car il est crucial pour l’évacuation des malades vers la polyclinique», dira un habitant du quartier Ath Zeggane, situé à proximité dudit établissement de santé. Ce chemin demeure impraticable et a besoin d'une réhabilitation urgente pour atténuer la souffrance des malades qui ressentent les violentes cahotes et secousses des véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ce lancinant problème résulte de l'absence ou l'insuffisance, c'est selon le cas, du système d'évacuation des eaux pluviales dans la commune d'Ath Mansour, où les mares d'eau s'accumulent un peu partout surtout sur les accotements de la RN 5 qui passe par cette localité et les chemins vicinaux, ainsi que les pistes carrossables. Les ouvrages busés et autres gués se trouvent à chaque fois oblitérés avec des détritus lesquels bloquent carrément leur évacuation vers les ravins et de là vers l'oued Sahel. Pour sa part, le CW 12 se transforme durant les intempéries en véritable bourbier inextricable, rendant la circulation automobile délicate et laborieuse. «Il est urgent qu’on entreprenne la réhabilitation du CW12. C'est un tronçon qui fait la jonction entre la RN5 et le CW42 A dans la wilaya voisine de Béjaïa. Il a une valeur marchande non négligeable», affirme un habitant de Pazala.

Y. S.