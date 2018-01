Création prochaine de deux équipes polyvalentes

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Pour les besoins d’intervention en cas de défaillances sur les divers réseaux tels que l’assainissement et l’AEP, les services de la commune d’Aghbalou ne dispose que d’une seule équipe. Une équipe composée de quelques ouvriers et sous-équipée.

L’étendue du territoire de la commune qui compte sept villages et de nombreuses zones éparses, mais aussi la longueur des deux réseaux compliquent davantage la tâche de l’équipe d’intervention. Débordée qu’elle est, cette équipe n’arrive pas à gérer tous les problèmes signalés sur les réseaux AEP et assainissement. Souvent, surtout en été, les fuites à réparer s’accumulent et ne sont ainsi pas réparés dans les délais. De l’aveu même de l’actuel maire de la commune, ces effectifs sont insuffisants, leurs moyens limités mais l’ampleur du travail est relativement important surtout dans une commune au territoire très vaste. Dans l’optique de faire face à cette forte demande, le maire a indiqué récemment que deux équipes polyvalentes ont été mises en place. Celles-ci seront opérationnelles dès le mois de mars prochain. La composante de ces équipes sera puisée dans les effectifs chargés de la régie des eaux affectées à travers les nombreuses stations de pompage à travers la commune. Selon l’édile communal, il est actuellement question de revoir la répartition des travailleurs de la régie communale des eaux, de sorte à réaffecter une partie de ces effectifs vers les opérations d’intervention sur les réseaux. À propos de ces réseaux, le P/APC a indiqué que ces derniers, vétustes pour certains, tombent souvent en panne et ils nécessitent continuellement un travail d’entretien. D’où le besoin impérieux de disposer en permanence d’équipes pour la prise en charge des fuites. Toujours dans le cadre du renforcement des effectifs de la municipalité, notre interlocuteur a fait savoir que ses services feront appel à deux apprentis du centre de formation d’Aghbalou pour assurer le travail de soudure. Par ailleurs, le maire a regretté le fait que la commune d’Aghbalou ne dispose pas d’un soudeur. Selon lui, d’autres postes sont à pourvoir car il demeure encore des services qui manquent en encadrement humain. Djamel M.