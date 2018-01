Encore un problème d’égouts

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Les problèmes liés à l’assainissement dans la ville de Lakhdaria sont récurrents et agacent les habitants des différents quartiers. En été dernier, les habitants des quartiers des 56 et 201 logements s’étaient insurgés contre l’éclatement de conduite d’égouts au niveau de leurs quartiers respectifs. Cette fois, c’est au tour des habitants de la cité des 210 logements de faire part d’une situation intenable à laquelle font face les résidents du "bâtiment B". Des lieux, il se dégage des odeurs insupportables qui pourrissent la vie des résidents. En plus des odeurs, des moustiques infestent les lieux. Mais ce que redoutent le plus ces résidents c’est la prolifération de maladies et les dangers sur la santé qui peuvent en résulter. Les résidents nous ont fait savoir que dans la cave inondée, il y a la présence d’un réservoir d’eau en plastique, une pompe à eau et une installation électrique. Le réservoir est inaccessible vu qu’il est entreposé au milieu d’une marre d’égouts et son eau ne peut en aucun cas être pompée pour la consommation, relèvent-ils. Beaucoup redoutent aussi des dangers d’électrocution en cas de contact des fils électriques avec les eaux usées. Selon les mêmes résidents, les eaux usées proviennent de fuite des conduits d’évacuation de l’immeuble. Face à cette situation, ces habitants affirment avoir tenté plus d’une fois de réparer ces fuites, mais le problème persiste encore. Selon eux, cela fait plusieurs semaines que ces fuites existent sans qu’aucune action ne soit entreprise pour y mettre un terme. Pourtant, les résidents avaient déjà alertés de nombreux responsables notamment ceux de la commune sur ce problème, mais en vain. Ils réitèrent encore une fois leur appel aux mêmes services et à ceux de l’office de l’assainissement (ONA) de Lakhdaria pour intervenir et prendre les mesures nécessaires pour arrêter les fuites des eaux usées, vider et nettoyer la cave, et ce afin d’éviter la propagation des odeurs, des insectes et d’éventuelles maladies.

D. M.