La pollution au galop

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

La pollution de l'environnement dans la commune d'Ahnif a atteint des proportions inquiétantes, ces dernières années. Pratiquement, aucun espace, notamment sauvage, n'échappe à l'avancée des déchets en tous genres. L'oued Sidi Aïssa, un cours d'eau qui n'est pas pérenne, n'échappe pas non plus à cette "incurie" érigée en "règle". Cette rivière est transformée en réceptacle et collecteur des déchets solides et liquides. L'oued Sidi Aïssa traverse la RN5 sous un pont où il a été constaté, au fond, des tas de détritus jetés à travers cet ouvrage d'art. Les déblais et autres gravats des travaux de construction et d’aménagement sont aussi jetés sur les berges de cette rivière donnant du coup une vue désolante et laide des lieux. «En dépit de l'existence d'un centre d'enfouissement technique (CET) à Tikremtadh, il est constaté malheureusement des comportements pour le moins condamnables de certains individus qui jettent n'importe où les immondices et autres déchets. Tous les oueds de la commune d'Ahnif, n'échappent pas à la pollution qui va au galop. Si le CET n'a pas réussi à éradiquer, ou tout au moins diminuer la pollution de l’environnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a donc ce comportement insoucieux de certains gens à condamner. Il devrait y avoir une vraie culture écologique parmi la population pour pouvoir préserver l'environnement de tous les déchets et la pollution», soutient un habitant d'Ahnif-centre. Par ailleurs, ce centre urbain a fait l’objet, ces derniers jours, d'une grande campagne de nettoyage et d'embellissement des rues et de la place publique jouxtant l'école Boubi Ali. Les façades ont été ravalées et les lieux pourvus de corbeilles et autres bacs à ordures pour venir à bout de l'envahissement des détritus au chef-lieu communal. «Il serait appréciable que ce genre d’opération touche également d’autres lieux, ainsi que les bois environnants», ajoute notre interlocuteur. L’on s’attend à ce que les bénévoles à l’origine de l’action d’embellissement au centre-ville songent à lancer une opération de nettoyage en dehors du tissu urbain pour débarrasser l’environnement des détritus et autres déchets qui l’enlaidissent.

Y. Samir