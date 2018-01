4 nouvelles filières pour la cession de février 2018

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Quatre (4) nouvelles filières en résidentiel ont été introduites dans le programme de la prochaine cession de février 2018 au niveau du CFPA Mansouri Hocine de Raffour dans la commune de M’Chedallah. Il s'agit de l'informatique (cycle long), de la production animale, de la pâtisserie et d’exploitant en informatique (cycles cours). Pour ce qui est des deux premières filières, ce sont deux sections détachées de l'Institut nationale de la formation professionnelle (INSFP) qui seront sanctionnées par un diplôme de technicien supérieur (TS). Les deux autres sections de pâtisserie et exploitant en informatique, elles, ne sont pas détachées mais elles viennent d’être créées par le CFPA. Chacune de ces nouvelles sections est composée de 25 stagiaires dont les dossiers sont d’ores et déjà finalisés. Signalons que dans ce même institut, cinq (5) autres sections de niveau 4, sanctionnées par un diplôme de fin de stage de technicien, sont pour la plupart en fin de stage. Il s'agit des sections des travaux publics (TP), de l'assistance maternelle, comptabilité, agent de saisie et de l'informatique. Ces deux derniers sont détachés du CFPA de Draâ El Bordj de Bouira. En formation qualifiante, une prospection pour inscription est lancée en vue de lancer deux autres filières jusque-là inexistantes dans ce centre. Il s’agit de la poterie traditionnelle et Pizza au rouleau. Les procédures pour l'acquisition des équipements nécessaires pour ces deux filières sont d’ores et déjà entamées, apprend-on d’une source avisée. Rappelons enfin que le CFPA Mansouri Hocine de Raffour, l'un des plus importants de la circonscription de M'Chedallah, a été mis en service en mai 1997. Depuis, il enregistre une activité de ruche, et ce, grâce à son emplacement à proximité du chef-lieu de daïra et aussi accessible notamment aux filles stagiaires. La localité de Raffour où est implanté ce centre se trouve sur un axe (RN15) desservi par plusieurs lignes de transport public, facilitant ainsi la venue de stagiaires des autres communes de la région. À cela s’ajoute la sécurité et son régime en demi-pension.

Oulaid Soualah