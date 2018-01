Les usagers réclament un DAB

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Les usagers de l'agence postale, sise au chef-lieu communal d'El Adjiba, se plaignent de l’exigüité de la structure.

Avec l'affluence des clients d'Algérie Poste (AP), cette agence s'avère être trop petite pour contenir toute la foule, ce qui oblige beaucoup d'usagers à attendre dehors leur tour. Encaisser sa retraite ou sa paie relève du parcours du combattant, tant il faudra aux usagers du CCP attendre de longs moments pour pouvoir accéder à ce service. Ainsi, beaucoup de prestataires ne cessent de réclamer l'installation d'un distributeur automatique de billets (DAB) à l'extérieur de cette agence pour atténuer un tant soit peu la pression sur le guichet de la visionneuse. «Nous avons réclamé maintes fois l'installation d'un distributeur automatique de billets pour faciliter les opérations de retrait des billets de banque et alléger un peu la pression sur les usagers, et même sur les préposés aux guichets. Souvent, il arrive que des files d'attente se forment dans cette agence pour se prolonger dehors dans un désordre indescriptible. Tout ce beau monde pourrait être divisé par deux si un DAB était placé à l'extérieur de la bâtisse. En plus, son installation permettra aux usagers d'encaisser leur argent les jours de repos et les jours fériés où la poste reste close, dans la matinée avant 8 heures et durant la soirée. Cela va faire beaucoup de bien aux usagers d'Algérie Poste», insiste un habitant. Par ailleurs, les habitants d'El Adjiba souhaitent aussi la réalisation d'une nouvelle agence postale plus spacieuse pour pouvoir accueillir tous les usagers. Le bureau de poste actuel est aménagé dans le siège de l'APC «ce qui n'est pas adapté à la situation», pensent les usagers. Il utile de signaler que ce bureau de poste est sollicité par les habitants du chef-lieu et ceux de tous les villages environnants, ainsi que les citoyens de passage qui empruntent la RN5 lesquels effectuent souvent une halte pour les besoins de retrait. La poste d’El Adjiba comme d’autres agences situées sur les grands axes routiers, à l’image de celle de Raffour, Chorfa et Bechloul connaissent une grande affluence et sont très sollicitées par les clients d’AP. Actuellement, l’agence d’El Adjiba est l’unique à l’échelle de la wilaya à ne pas disposer d’un siège digne de ce nom et à être abritée dans une aile du siège de la commune. Il est à rappeler enfin que la direction d’Algérie Poste a lancé ces derniers mois une vaste opération de modernisation de ces infrastructures et services. L’opération en question a vu l’installation de nouveaux DAB au niveau de beaucoup de bureaux de poste.

Y. Samir