Acquisition d’une nouvelle pompe hydraulique

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Une pompe flambant neuve a été acquise récemment, par les autorités communales et elle sera installée incessamment en remplacement de celle défaillante. Une décision qui devrait mettre fin à une si longue période de rareté d’eau potable dans cette localité. D’ailleurs, au village la Crête Rouge (Taourirt Tazougaght) le problème d’alimentation en eau potable semble dépasser tout entendement, puisque ce village est distant à peine d'un kilomètre seulement du barrage de Tilesdit, ce qui n'en finit pas d'ailleurs d'ulcérer les villageois. «C'est vrai, notre village est situé à un km du barrage de Tilesdit, ce qui a créé une grande frustration pour la population, et surtout un sentiment de Hogra et d'incompréhension. Lorsque l'on sait que d'autres wilayas bénéficient de cette eau alors que nous non», constate l'un des habitants de cette localité. Par ailleurs, il est à noter que le village de Taourirt Tazougaght connaît des perturbations assez stressantes dans la distribution de l'eau potable provenant des forages. Ce problème est dû, selon nos sources, à la pompe hydraulique qui tombe très souvent en panne. Ce qui pousse les services concernés à son "rafistolage" mais à chaque fois le problème revient et les ménages au niveau de ce village se voient pénalisés de ne pas disposer à leur guise de l'eau potable dans leurs foyers. De ce fait, les villageois restent durant plusieurs jours sans eau dans les robinets. Ils se voient ainsi obligés de se rabattre sur le remplissage des citernes qu'ils payent rubis sur ongle.

Y. S.