Une nouvelle campagne de collecte de sang

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Le camion mobile du Centre de transfusion sanguine (CTS) de Bouira s’est présenté à l’université Akli Mohand Oulhadj, lundi dernier, pour mener une campagne de collecte de sang. Cette opération prendra fin aujourd’hui, d’après les services médicaux du CTS. Pour la réussite de l’opération de collecte de sang, des moyens humains et matériels ont été mis en place pour accueillir les donneurs dans les meilleures conditions. Avec cette action, l’organisation vise à encourager tous les étudiants à faire don de leur sang, ainsi, ces précieux dons serviront aux malades et pourront même sauver des vies. Initiative plus que louable quand on sait que le nombre de personnes qui ont besoin de transfusion sanguine peut être même dans l’urgence est très important et sans cesse croissant. Il est utile de signaler que cette campagne de solidarité a attiré un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes qui ont fait un don de sang lundi dernier. «Cet acte de solidarité permettra de sauver des vies humaines», dira Fouad, un donneur rencontré devant le camion, où l’on a constaté une importante file d’attente. D’après les membres organisateurs de cette opération, l’objectif de cette campagne est d'«inculquer l'action humanitaire et solidaire dans les rangs de la société civile, notamment dans le milieu estudiantin, et d’encourager le don de sang au profit des catégories dont le besoin de don de sang est impératif, à savoir les victimes des accidents de la route qui sont de plus en plus nombreux». Avant d’ajouter : «Une fois sur les lieux, tout donneur subira un examen qui déterminera s’il est apte à donner un peu de son sang et sera orienté, en cas de détection d'une quelconque anomalie, pour une prise en charge. Il s’agit également d’une occasion pour les étudiants de faire leur carte de groupage et devenir de futurs donneurs fidèles». Pour rappel, la même organisation planifie deux, jusqu’à trois campagnes de don de sang, durant l’année, au niveau de ladite université.

Aziz C.