Reprise des travaux après une année d’arrêt

L'entreprise de réalisation en charge du projet du centre psycho-pédagogique de Vouaklane, dans la commune de M’Chedallah, vient de reprendre les travaux.

Ces derniers ont repris depuis le début du mois en cours après une année d’arrêt. L'opérateur rencontré mardi dernier sur le chantier amputera ce long arrêt, depuis le 14 décembre 2016, au manque de moyens financiers et la cessation de paiement des situations des travaux. Rappelons que lors d’une récente visite dans la commune de M’Chedallah, l'actuel wali Mustapha Limani n’avait pas caché sa colère quant au retard cumulé dans la réalisation de deux projets mitoyens celui du centre psychopédagogique et celui de l’hôpital de 120 lits. Il avait alors donné des instructions fermes tant pour la reprise des travaux que le renforcement des chantiers en moyens humains et matériels. Signalons que le projet du centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux a reçu une enveloppe financière de 13 milliards de centimes et les travaux ont démarré officiellement le 18 mai 2015. À noter que son délai de réalisation initial est de 18 mois à compter de la date de son lancement. Il a consommé le double de son délai d’exécution alors que l'avancement des travaux est à peine à 70 %. Plus loin, l'opérateur se plaindra de la cherté de certains matériaux de construction qui, dit-il, «ont triplé par rapport à leur évaluation sur le cahier des charges tels le fer, la menuiserie bois et métallique». Il affirmera que ce sont 21 ouvriers, toutes spécialités confondues, qui sont engagés sur ce chantier à l'heure actuelle. Il faut signaler que le lot gros-œuvres est en voie d’achèvement. Notons enfin que cette future institution relevant de la direction de l'action sociale (DAS), est destinée aux enfants déficients mentaux. Le centre a une capacité d’accueil de 80 places pédagogiques.



Oulaid Soualah