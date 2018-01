Dangereux poteaux électriques

Par DDK | Il ya 46 minutes | 65 lecture(s)

Pas moins de cinq (5) poteaux électriques du réseau de distribution se retrouvent en pleine chaussée de la rue Messaoudi Said de la localité de Vouaklane depuis cinq ans. Ce qui paraissait invraisemblable aux premiers abords est pourtant une triste réalité. Des riverains abordés sur les lieux affirment que ces pylônes, quatre en ciment et le cinquième en acier, se sont retrouvé par la force des choses et la bêtise humaine en plein milieu du boulevard central de cette importante agglomération, après l’achèvement de l'opération de l'aménagement urbain durant laquelle il a été procédé à l'élargissement de la rue principale. Nos interlocuteurs nous désignent celui en acier situé non seulement au milieu de la chaussé, mais aussi en plein axe d'un croisement de deux rues. Selon eux, il ne se passe pas une semaine sans qu'un automobiliste ne le heurte de plein fouet, notamment de nuit comme l'attestent les nombreuses traces de l'impact des véhicules qui lui "rentrent dedans". Les mêmes citoyens qui ne décollèrent pas racontent que plusieurs requêtes tant écrites que verbales ont été adressées à l'APC de M'Chedallah et l'agence locale de la SDC depuis plusieurs années. Mais selon eux, ces requêtes sont restées pour ainsi dire lettre morte. Trois organismes étatiques qui sont l'APC, la SDC et la DUC sont directement concernés par cette situation qui risque de provoquer des drames. C'est un cas sur lequel ces institutions de l'Etat devraient se pencher en toute urgence pour écarter le danger que font planer en permanence ces poteaux sur les automobilistes et les nombreux motocyclistes qui fréquentent de jour comme de nuit ce boulevard central de Vouaklane.

O. S.