12 têtes de bovins distribuées aux agriculteurs victimes des feux de forêts

Par DDK | Il ya 46 minutes | 63 lecture(s)

La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Bouira a procédé, mercredi dernier, à l’indemnisation des agriculteurs victimes des incendies ravageurs de l’été dernier qui ont notamment touché la région de Lakahdaria. La cérémonie d’indemnisation s’est tenue à Lakhdaria en présence du secrétaire général (SG) de la wilaya, du DSA, des élus locaux et des agriculteurs. Ainsi et au cours de cette cérémonie, quatre agriculteurs originaires de Maala ont bénéficié de douze (12) têtes de bovins à titre d’indemnisations. Selon la DSA, l’enveloppe allouée à l’acquisition de ces bovins s’élève à 264 millions de centimes. Toujours dans la cadre des indemnisations des agriculteurs touchés par les feux de forêt, les services de la DSA a déjà indemnisé six (6) éleveurs qui se sont vu remettre 25 têtes de caprins pour un montant de 50 millions de centimes. Il a été aussi procédé à la distribution de 25 ruches au profit des apiculteurs touchés par les feux de forêt. L’opération a couté, selon la DSA, 50 millions de centimes. Le plan d’indemnisation prévoit l’acquisition de 88 autres ruches pleines pour un montant de plus de 61 millions de centimes. La DSA prévoit aussi d’indemniser un propriétaire d’une serre avicole pour un montant de 10 millions de centimes. Selon les mêmes services, les opérations d’indemnisations ont porté sur la réhabilitation de trois hangars pour un montant de 150 millions de centimes. À l’heure actuelle, la DSA a pu débloquer une somme de plus de 480 millions pour les indemnisations des agriculteurs. Le reste des opérations à mener vont nécessiter une enveloppe de 134 millions de centimes.

D. M.