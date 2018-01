La médiathèque du village inaugurée

Par DDK | Il ya 46 minutes | 64 lecture(s)

Le secrétaire général (SG) de la wilaya Laardja Cheikh a procédé, jeudi dernier, à l’inauguration de la médiatique du village Ivahlal. Pour rappel, le projet de réalisation d’une bibliothèque au profit des jeunes du village de la commune d’Aghbalou a été parrainé par l’émission de télévision «El Yed Fel Yed». Les travaux de la bâtisse ont été lancés l’été dernier avec le concours de dizaines de jeunes bénévoles du village et quelques opérateurs économiques privés. Le chantier de la bâtisse d’une superficie de 200 m² a été finalisé en un temps record, soit en un mois. Ainsi, il a été fait appel à un procédé novateur pour la réalisation de la médiatique. Il s’agit d’une technique utilisant un béton allégé à projeter, précise-t-on. En plus de ce matériau, les constructeurs ont eu recours au polystyrène. Avant le lancement des travaux de construction de la bâtisse, il a fallu huit (8) mois de travaux, selon les bénévoles, pour préparer l’assiette de terrain et consolider le sol en proie à des glissements de terrain. Des travaux difficiles entrepris sur un relief montagneux, très escarpé et qui ont nécessité l’implication de toute la communauté villageoise. Une fois tous les travaux menés à terme, il a été procédé à diverses opérations d’aménagement (escaliers, espaces verts) et d’embellissement des lieux. Jeudi dernier, à l’inauguration de la médiathèque, les invités étaient émerveillés en découvrant un véritable chef-d’œuvre architectural. Naim Soltani, promoteur du projet et animateur de l’émission de télévision, a fait visiter les locaux de la médiathèque aux hôtes du village en compagnie du staff de l’émission. La structure est composée de cinq salles joliment décorées, dont les murs ont été ornés de tableaux de peinture. Selon les explications de M. Soltani, chacune de ces salles accueillera divers activités et ateliers de l’audiovisuel, musique, photographie et cours de soutien. La structure compte aussi une bibliothèque. La wilaya a fait don de 500 livres à la structure, ainsi que la bibliothèque nationale (BN) d’Alger, apprend-on. Il faut signaler que le projet en question a couté près de 7 millions de dinars. Le gros des travaux et des équipements de la médiathèque a été pris en charge par des opérateurs économiques privés. Au cours d’une courte prise de parole, le SG de la wilaya a qualifié le projet d’unique en son genre à travers la wilaya et même dans le pays, qualifiant l’initiative d’excellente. Il a tenu à saluer l’initiative de l’émission «El Yed Fel Yed», et les efforts que l’équipe de déploie dans le cadre des actions humanitaires. «Grâce à leur persévérance, les initiateurs de l’action ont pu concrétiser le rêve des jeunes du village de disposer d’une structure de savoir. Nous, en tant que autorité, nous encourageons et assistons ce genre d’initiatives. Je tiens à souligne que les pouvoirs publics ont contribué avec un lot de livres, et l’équipement de la structure en internet 4G, et ce, en attendant l’installation de la fibre optique», a déclaré le représentant du wali. Ce dernier a exprimé le souhait de voir ce genre d’initiatives généralisées ailleurs, ainsi voir les actions caritatives se diversifier pour toucher d’autres domaines. De son côté, Naim Soltani le promoteur et initiateur du projet a tenu à souligner que lui et ses collègues n’ont fait que leur devoir de citoyen. M. Soltani s’est dit convaincu que l’Etat ne peut pas tout financer, d’où le besoin de recourir à ce genres d’initiatives. Sur les motivations du projet, il a expliqué que son équipe était très touchée par le désir d’apprendre et d’accéder à la culture constaté chez les jeunes du village d’Ivahlal. Il faut signaler que les autorités locales en compagnie des initiateurs du projet ont eu à visiter plusieurs sites au niveau du village pour s’enquérir des actions de volontariat lancées par les villageois, à l’image de l’aménagement des ruelles et de la fontaine du village. M. Soltani a pu obtenir l’accord de principe de deux opérateurs économiques pour parachever les travaux d’aménagement de la fontaine, informe-t-on. Au niveau d’autre site, ce sont les autorités locales qui se sont engagées à financer une étude pour la création d’une placette. La cérémonie s’est achevée avec une remise de cadeaux à de nombreux invités du village.

Djamel M.