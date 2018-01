Tout le monde s'implique

Par DDK | Il ya 55 minutes | 81 lecture(s)

Une opération de nettoyage d'envergure à laquelle ont pris part les élèves, le personnel administratif et pédagogique a été organisée mardi dernier au lycée Nacereddine M'Chedalli de la ville de M’Chedallah.

En plus du grand nettoyage des deux spacieuses cours de l’établissement en procédant à leur désherbage, les ouvrages extérieurs tels le barreaudage métallique, les façades des murs d'enceintes ont été passés à la peinture. En parallèle, il a été procédé à la plantation de fleurs sur les bandes aménagées à cet effet et plusieurs dizaines de plants de mimosas ont été choisi pour donner des couleurs aux espaces réservés à la récréation et à la détente. Sur les lieux, les organisateurs affirment que c'est une opération qui sera rééditée tout les mardis à venir soit jusqu’à ce que les cours et murs de façades qui affichent une certaine usure soient complètement retapés. Rappelons que cet établissement du troisième cycle a été mis en service en 1983. Il est le premier lycée à avoir ouvert ses portes au niveau des deux daïras M'Chedallah et Bechloul. Il est utile de préciser qu’en plus des blocs administratif et pédagogique, il est aussi doté d'un gymnase revêtu en gomme et plus récemment d'un terrain du genre matico. Le lycée Nacereddine M'Chedalli offre à l'heure actuelle 350 places pédagogiques, réparties sur 18 divisions avec cette particularité d'assurer des cours dans deux langues étrangères l'italien et l'espagnol. Il faut rappeler que depuis ces dernières semaines, des actions de bénévolat visant le nettoyage et l’embellissement ont été menées aux quatre coins de la daïra par des citoyens bénévoles. C’est le cas au niveau des localités de Takerboust, Ivahlal, Chorfa, Raffour, Bouaklane, Ahnif, Saharidj et M’Chedallah. Ces actions que d’aucuns espèrent voir renouvelées, sont à saluer. Ce qui permettrait aussi de redorer l’image des villages et villes pour en faire des cités où il fait bon vivre.

Oulaid Soualah