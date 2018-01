Par DDK | Il ya 54 minutes | 79 lecture(s)

Le désenclavement des localités passe inéluctablement par le développement du réseau routier, mais également par la mise en place de nouvelles lignes de transports, lesquelles sont une condition primordiale pour les sortir de l’ornière de l’isolement. C’est dans cette optique que de nouvelles lignes vont être créées prochainement à El-Esnam, une commune sise à 13 km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. C’est du moins ce qu’a fait savoir la direction des transports de la wilaya de Bouira. Ces lignes offriront la possibilité aux citoyens de trois localités d’El-Esnam de se déplacer facilement, eux qui ont longtemps souffert de l’absence de lignes et des moyens de transport. Cela va permettre aussi d'augmenter le volume des échanges notamment commerciaux entre les différentes localités de la région. La direction des transports de la wilaya de Bouira a convenu, dernièrement, de lancer une initiative consistant en l'octroi de nouvelles lignes de transport privé de voyageurs aux profits des intéressés désirant investir dans ce domaine. Les lignes en question relieront le centre-ville de ladite commune aux trois localités qui sont Guemgouma, Taourirth Amar et El-Berdi. C’est une aubaine pour les habitants de ces trois contrées, notamment ceux de Guemgouma, qui se sont plaints du manque de moyens de transport, et verront ainsi cette desserte jadis desservie par uniquement trois fourgons renforcée avec de nouveaux moyens. Il faut préciser que cette localité est très peuplée et les besoins en matière de moyens de transport n’ont cessé d’augmenter. Selon les habitants de cette région, le renforcement de la desserte vers leur localité va aider également à son désenclavement. Depuis longtemps, les habitants de Guemgouma souffrent le martyre pour se rendre au centre-ville afin de rejoindre leurs lieux de travail ou les bancs de l’école pour les élèves scolarisés au niveau des différents établissements d’El Esnam. Pour rappel, depuis décembre dernier, le transport vers cette localité a connu une augmentation de ses tarifs, ce qui n’a pas été du gout des citoyens qui ont jugé cette augmentation de plomber leur pouvoir d’achat. À souligner que le prix du ticket est passé de 20 DA à 25 DA. Sur le renforcement de la desserte vers la localité, un citoyen de Guemgouma confiera : «C’est un grand soulagement pour nous, vu tous les désagréments que nous avons vécu auparavant. Nous espérons voir plus de fourgons dans les plus brefs délais». Par ailleurs, les habitants d’autres localités, à savoir Taourirth Amar et El-Berdi, qui font également face aux manques de moyens de transport ont accueilli la nouvelle de la création de nouvelles lignes avec un grand soulagement.

Aziz C.