À quand une station de fourgons ?

Par DDK | Il ya 54 minutes | 78 lecture(s)

D'aucuns dans la localité d'Ahnif caressent l'espoir de voir un jour se réaliser une station de fourgons, en ce sens qu'elle a une importance capitale pour cette région de la vallée du Sahel. Lorsque l'on sait que la commune d'Ahnif est traversée par des axes routiers névralgiques comme l'autoroute Est-Ouest, la pénétrante Béjaïa-Ahnif, la RN15 et la RN5, en sus des chemins de fer. Tout ce réseau fait que la localité d'Ahnif est un carrefour incontournable pour passer d'est en ouest et vice versa. «Le chef-lieu communal d'Ahnif mérite une station de fourgons car les espaces existent. Des centaines de voyageurs transitent par notre localité, elle est ainsi un carrefour non négligeable. De plus, il y a des dizaines de bus pour les longues distances qui y transitent quotidiennement. Il est à déplorer l'absence de tout le mobilier et l'équipement nécessaires pour le confort des voyageurs. Notre localité, au lieu de disposer d'une station de bus ou de fourgons, elle est devenue malheureusement un lieu où pullulent des arrêts intempestifs et transitaires. Ce chef-lieu est le point de chute de plusieurs centaines de personnes entre voyageurs et transporteurs. La réalisation d'une station de bus ne serait que justice rendue à une localité qui en a vraiment besoin», insiste un habitant de l'ex-Maillot gare. Par ailleurs, il est à noter que la gare ferroviaire de la même localité a ouvert récemment ses portes au grand bonheur des habitants de la localité. Retapée et réhabilitée pour l'occasion, la gare fonctionne à présent après plusieurs décennies de fermeture. «Cela ne peut que nous réjouir. Après une fermeture qui aura duré plusieurs années, depuis pratiquement les années 1990, notre gare a été rouverte finalement. Cela me rappelle les années d'or où cette gare était grouillante de monde créant un dynamisme sans égal dans notre grand village. Le commerce, notamment les cafés, fonctionnaient bien à cette époque, je pense aux années 1970/ 1980. Maintenant, avec la réouverture de cette gare, j'espère que notre localité en bénéficiera largement», dira avec satisfaction un habitant d'Ahnif-centre.

Y. S.