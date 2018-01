Prolifération inquiétante des chiens errants

Par DDK | Il ya 55 minutes | 70 lecture(s)

Malgré la large campagne d’abattage d’animaux errants qui a eu lieu au mois de septembre dernier, le phénomène des chiens errants prend de plus en plus d'ampleur au fil des mois dans la commune d’El-Esnam et les villages environnants. Ce phénomène risque de faire des victimes principalement parmi les enfants, lesquels semblent les plus vulnérables face à cette situation d’aucuns jugent préoccupante. Cette situation inquiétante s’est aggravée ces dernières semaines en raison notamment du non renouvellement de ces campagnes d’abattage qui se sont espacées. Les responsables locaux d’El-Esnam, une commune sise à 13 km au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Bouira, n'ont toujours pas pris les devants pour réduire le risque d’incidents fâcheux. Parmi les quartiers et cités les plus affectés, l’on peut citer le quartier des 18 Logements, la cité Abbas Boudjenane et la cité 1er Novembre, où ces chiens rodent par vingtaine. Il s’agit pour le moins d’une prolifération angoissante de ces bêtes qui se déplacent en meutes à travers les quartiers, les rues et ruelles de la ville et dans les villages de la municipalité, semant à leur passage la terreur parmi les habitants. Ces derniers craignent surtout que des maladies comme la rage, la zoonose ou encore la leishmaniose se propagent et affectent la population. Car ces animaux qui vivent dans l’insalubrité, sont vecteurs de maladies dangereuses transmissibles à l’homme. Même si l’éradication de ces animaux est quasiment impossible, il n’en demeure pas moins qu’une opération d’abattage régulière peut réduire le nombre de ces animaux errants. «La campagne d’abattage est censée se faire régulièrement, pour éviter toute augmentation en nombre de ces bêtes porteuses de maladies périlleuses», soutient Walid, un habitant du centre-ville. Des lycéens et des élèves scolarisés dans les établissements du centre-ville évitent de rejoindre leurs écoles tôt le matin, de peur d’être attaqués par ces canidés. Les habitants se plaignent aussi des aboiements de ces chiens qui les empêchent de dormir. Ce phénomène s’est répandu à travers la wilaya et son éradication attend toujours des initiatives des responsables locaux. Dans la ville de Bouira, et devant l’ampleur du phénomène, la nouvelle équipe municipale vient de programmer tout récemment une campagne d’abattage des chiens errants.

A. C.