Des projets en attente de réalisation

Par DDK | Il ya 2 heures 46 minutes | 188 lecture(s)

Les autorités communales d'Ahnif ont inscrit, récemment, plusieurs projets ayant trait essentiellement à l'aménagement urbain. En effet, bon nombre de localités, relevant de la municipalité, sont concernées par des projets qui n'attendent que leur réalisation sur le terrain. À commencer par l'assainissement où ce volet enregistre des insuffisances énormes dans plusieurs villages, à telle enseigne que les ménages, dont les habitations ne sont pas encore raccordées au réseau d'évacuation, se voient obligés d'aménager des fosses septiques ou des rigoles pour évacuer les eaux usées vers des ravins le plus souvent. Ainsi donc, les bourgades d’Ighzer Oumeziab, d’Ighil Djemaâ et de Boulehfar sont concernées par des opérations de réalisation de réseaux d’assainissement qui y font défaut depuis des lustres. «Nous souffrons le martyre à Ighzer Oumeziab, où l'assainissement manque terriblement. Les eaux usées continuent à être évacuées vers des espaces inappropriés comme les ravins et les oueds. J'espère que la nouvelle équipe de l'exécutif va régler ce problème définitivement, car on a trop souffert», souhaite un habitant d'Ighzer Oumeziab. Pour sa part, le volet «eau potable» enregistre également des manques à ne pas en finir, harassant de ce fait les habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer, pour disposer d'eau courante dans leurs foyers. En attendant l'alimentation en eau potable à partir de la station de traitement des eaux du barrage de Tilesdit, dans la commune de Bechloul, il ne reste pas beaucoup de choix aux autorités locales que de penser au renforcement des réseaux de l'AEP avec des nouveaux forages et autres ouvrages hydrauliques. À cet effet, l'APC d’Ahnif prévoit la réalisation d'un réservoir d'eau d'une capacité de stockage de 150 m3, à Ahrik Yerghane dans le village Ighil Nath Ameur, dont la population souffre d’une pénurie d’eau depuis des lustres. Ce renforcement mettra à coup sûr un frein à la pénurie d’eau qui perdure dans cette localité. Un autre projet est en voie de réalisation, à savoir l'extension du réseau d'AEP à partir du réservoir de 500 m3 vers les bourgades de Voumejirène. La réalisation d'une conduite principale de distribution d'AEP à partir du réservoir de 500 m3 vers la cité de regroupement à Ahnif Centre est aussi prévue.

Y. Samir