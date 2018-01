Des déchets et détritus abandonnés par les cueilleurs

Par DDK | Il ya 2 heures 43 minutes | 184 lecture(s)

La campagne de cueillette des olives tire à sa fin dans la région de la vallée du Sahel. La récolte est jugée tout juste moyenne par la majorité des propriétaires des oliveraies, suite à la sécheresse qui a sévi l'an dernier, et ayant influencé négativement sur le rendement de l’huile d’olive. Ainsi, dans cette région charnière de l'est de la wilaya de Bouira, beaucoup de familles ont achevé la cueillette des olives. Néanmoins, il a été constaté certains comportements que d'aucuns estiment "déplorables" et qui ont trait au manque d'entretien des oliveraies de la part des propriétaires lesquels, une fois l'olivaison terminée, laissent les lieux dans une situation chaotique ne se donnant pas la peine de nettoyer leur propre champs. «J'ai constaté que beaucoup de propriétaires d'oliveraies ne se soucient guère de leurs terres. Une fois les dernières olives ramassées, ils quittent leurs champs pour ne revenir qu'à la campagne oléicole suivante. Sur les lieux, l’on voit des branches sciées entassées par ci par là sans être incinérées. Les lieux offrent la vue d'un champ de bataille. Ces gens ne savent-ils pas que ces branches coupées et jetées par terre serviront plus tard comme nids des parasites et autres bestioles qui y pulluleront en infestant les lieux ? Je pense surtout à la mouche d'olive qui se prolifère dans ces branches mortes. C'est vraiment regrettable», se désole un habitant de Taourirt, chef-lieu communal d'Ath Mansour. Ce constat affligeant ne concerne pas uniquement cette localité mais d’autres lieux sont aussi touchés par cette "incurie" qui n'est nullement faite pour booster et développer la filière de l'oléiculture. «Dans la plaine d'Arafou à Chorfa, il existe un verger oléicole impressionnant s'étalant sur plusieurs centaines d'hectares. Certains individus n'entretiennent pas et ne nettoient pas leurs oliveraies où jonchent des branches mortes. Ces parties sciées et coupées des oliviers peuvent aussi devenir un véritable combustible et un conducteur pour les flammes qui se déclareraient surtout durant l'été. À cet effet, il est conseillé aux propriétaires d’oliveraies de nettoyer et débarrasser leurs glèbes de tout ce qui pourrait gêner ou induire des conséquences néfastes comme la mouche de l'olive, les incendies, et autres», préconise un paysan de Chorfa.

Y. S.