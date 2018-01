La collecte des ordures fait défaut

Par DDK | Il ya 2 heures 45 minutes | 184 lecture(s)

La bourgade de Tihemamine, située à 5 kms à l'est du chef-lieu communal d'Ath Mansour, ne cesse de cumuler les carences en tous genres, transformant le quotidien des quelques 250 habitants en purgatoire. Parmi ces problèmes qui traînent depuis des années, il y a celui qui a trait au ramassage des ordures, lequel service n'est toujours pas assuré par les éboueurs de la commune. «C'est vraiment déplorable. En 2018, notre hameau ne bénéficie toujours pas de la collecte des ordures. C'est une aberration qui date depuis des années. Nous ne disposons même pas de dévidoirs métalliques pour la collecte des déchets ménagers. Alors, comme il n'y a pas de solution à ce problème et que les autorités semblent être aux abonnés absents, nous avons opté à notre corps défendant de jeter les immondices dans les parages à proximité de l'oued Amarigh. Nous n'avons pas le choix. C’est à l'APC d'assurer ce service qui nous revient de droit», dira l'un des habitants de ladite localité. Cette défection dans la collecte des ordures a contraint, comme l'a souligné notre interlocuteur, les habitants de ce hameau à se débarrasser de leurs déchets sur le lit de l'oued Amarigh. Ce cours d'eau est ainsi transformé en collecteur de déchets en tous genres, où ceux-ci s'entassent en s’accumulant avec le temps qui passe. Des odeurs nauséabondes se dégagent des lieux. Les ordures jonchent les côtés d'un sentier emprunté par les habitants et les étrangers à cette bourgade, où ces passants pressent le pas pour ne pas sentir les miasmes et les odeurs fétides qui emplissent les lieux. En conséquence à cette incurie, c'est tout l'environnement qui prend un sérieux coup, lequel se trouve mis à mal.

Y. S.