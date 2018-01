26 familles relogées

Par DDK | Il ya 2 heures 15 minutes | 192 lecture(s)

Dans le cadre de la Résorption de l’Habitat Précaire (RHP), la commune d’El-Adjiba a procédé, samedi dernier, à la démolition de 19 habitations menaçant ruine au niveau de la cité Habet sise au chef-lieu communal. Ainsi, en présence des autorités locales, dont le maire et son exécutif, le chef de daïra de Bechloul, les éléments de la protection civile et de la gendarmerie nationale, l’opération de démolition s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Les familles délogées ont bénéficié d’une prise en charge, à savoir des appartements décents ayant toutes les commodités nécessaires. «Nous sommes sur une trajectoire entreprise depuis près d’une année déjà, qui va dans le sens d’une prise en charge réelle et effective des citoyens. Nous venons, aujourd’hui, de mettre fin à une situation précaire qu’ont traversée ces familles auxquelles nous avons attribué des appartements à l’effet de leur offrir l’opportunité de vivre sous un toit décent», déclare M. Aït Ali, chef de daïra de Bechloul. «Nous avons», ajoute-t-il, «attribué deux logements pour une seule famille, sans que des réclamations ne soient émises, chose qui nous réconforte dans notre étude des dossiers». Quant à ces appartements, où sont relogées ces familles, le chef de daïra souligne que ce sont des logements financés par la Banque Mondiale (BM). Il est à noter que, durant l’été dernier, la même opération s’est déroulée à El-Esnam, où une cité a été démolie sans qu’aucun incident ne soit signalé. Les familles y résidant depuis l’indépendance ont été relogées dans des appartements neufs.

M. Smail